11.01.2017 | 15:18

В субботу, 7 января, в одной из пензенских больниц скончался 38-летний мужчина. Причиной смерти стал вирус гриппа А (H3N2) - так называемого гонконгского.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, пациент не имел прививки от гриппа, хотя являлся инвалидом II группы и страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей. Кроме того, мужчина слишком поздно обратился за медицинской помощью.

Напомним: за первую неделю 2017 года в области было зарегистрировано 1 711 человек с простудными заболеваниями, из них 14 - с лабораторно подтвержденным гриппом А.

В связи с этим губернатор Иван Белозерцев высказал идею применять санкции к людям, в нездоровом состоянии выходящим на рабочие места. А министр здравоохранения Владимир Стрючков призвал руководителей организаций и предприятий освобождать больных сотрудников от работы.