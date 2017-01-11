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Происшествия | В Пензе от гонконгского гриппа умер 38-летний мужчина

11.01.2017|15:18
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В субботу, 7 января, в одной из пензенских больниц скончался 38-летний мужчина. Причиной смерти стал вирус гриппа А (H3N2) - так называемого гонконгского.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, пациент не имел прививки от гриппа, хотя являлся инвалидом II группы и страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей. Кроме того, мужчина слишком поздно обратился за медицинской помощью.

Напомним: за первую неделю 2017 года в области было зарегистрировано 1 711 человек с простудными заболеваниями, из них 14 - с лабораторно подтвержденным гриппом А.

В связи с этим губернатор Иван Белозерцев высказал идею применять санкции к людям, в нездоровом состоянии выходящим на рабочие места. А министр здравоохранения Владимир Стрючков призвал руководителей организаций и предприятий освобождать больных сотрудников от работы.

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Гость|11.01.2017 15:35|

Что значит слишком поздно? А когда не поздно? Не было прививки от гриппа? А где участковые медсестра и врач? Он инвалид, значит находится на учете, медсестра должна была прийти домой и сделать прививку. А участковые врачи совсем оборзели, ничего не хотят делать. У нас учасковая врач даже не всегда ходит по вызову, консультирует по телефону.

Гость|11.01.2017 15:38|

penzainform.ru писал(a):

Причиной смерти стал вирус гриппа А (H3N2) - так называемого гонконгского
Что за адский понос такой?

Гость|11.01.2017 15:41|

Разбудит нас какой-то тип

И пустит в мир, где в прошлом войны, боль и рак.

Где побежден гонконгский грипп.

На всем готовеньком ты счастлив ли? Дурак...

Мотто-Ган-Рюрик (гость)|11.01.2017 15:52|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Причиной смерти стал вирус гриппа А (H3N2) - так называемого гонконгского
Что за адский понос такой?
Люди будут болеть чаще, чем обычно. Нарастает поток энергии Фохат.

Это потоки новой энергии, впервые описанные в книге Мотовилова "Теория потоков энергии". Эта книга позволит вам понять мир и защитит ваше сознание от переживаемого катарсиса.

Происходят такие изменения, которые могут быть гораздо опаснее мировых катаклизм. А именно изменение общей энергетики планеты, которое влечёт за собой перемены во многих сферах жизни. К сожалению, эти изменения не видны даже вооружённым глазом, и многие продолжают свой привычный образ жизни.

Перемены на тонком плане затрагивают всех без исключения, и никто не сможет остаться в стороне. Вы сможете наблюдать необычные реакции людей на эти перемены, которые будут выражаться в необычном поведении, во внезапных массовых эпидемиях или отклонениях в психическом здоровье. Люди будут пытаться найти выход из всё более усиливающегося потока энергии, и начнётся массовый уход с планеты Земля в другие, более спокойные места.

Гость|11.01.2017 15:54|

penzainform.ru писал(a):

пациент не имел прививки от гриппа,
А что в этом году прививали от А (H3N2)? Как обычно прививали от свиного. И этому мужику прививка не помогла бы. Нужно просто свалить ответственность на пострадавшего.

Имя: Гость
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