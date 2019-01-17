17.01.2019 | 16:27

Сегодня, 18 января, православные христиане отмечают Крещенский сочельник: весь вечер посвящен приготовлению к большому празднику, который называется Богоявлением или Крещением Господним.

Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. У православных христиан оно понимается как взятие на себя креста.

В этот день вода в храмах освящается по особому чину и называется крещенской. Считается, что святая вода не портится, поэтому хранят ее не в холодильнике, а в красном углу, рядом с иконами. Принимается она натощак по одной ложечке.

Если человеку по серьезным причинам не удастся прийти на службу, то он может в крещенскую ночь взять воду из обычного водоема. Она также будет обладать целительной силой, хотя святой такую воду считать нельзя.

Самый известный обряд праздника - купание в крестообразной проруби, иордани. Считалось также, что в иордань уходит нечисть, свободно гулявшая по земле все Святки.

Иордань специально готовят к празднику. В Пензенской области организовано 39 прорубей для крещенских купаний, их список опубликовало региональное управление МЧС. В Пензе, в частности, будет оборудовано три. Для безопасности жителей возле иорданей станут дежурить спасатели и медики. А специалисты Роспотребнадзора предупредили, людям с какими заболеваниями крещенское купание противопоказано.

18 января произошло несколько важных исторических событий. В 1535 году был основан город Лима, будущая столица Перу, в 1825-м в Москве открылся Большой театр, а в 1901-м в Берлине - первое кабаре. В 1926 году состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин». А в 1964-м американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

18 января родились французский просветитель, правовед и философ Шарль Монтескьe, автор книг о Винни-Пухе Алан Милн, японский актер и кинорежиссер Такеши Китано, народный артист СССР Борис Бабочкин и советская, грузинская и российская певица Тамара Гвердцители.

В народном календаре 18 января - Голодный вечер. Люди постились перед праздником Крещения. Принято было есть только сочиво - особое блюдо из зерен, а также постную кашу, овощные блины и медовые оладьи.

Именины сегодня отмечают Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей и Татьяна.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день хорош для получения новой информации, повышения уровня знаний, коллективной работы, общения с друзьями и коллегами.