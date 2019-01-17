17.01.2019 | 14:48

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области в преддверии Крещения Господня напомнило жителям региона о противопоказаниях к купанию в ледяной воде.

«Есть различные заболевания, при которых купание в проруби на Крещение категорически запрещено. К ним относятся гипертония, стенокардия (высокое давление чревато внезапным резким сужением сосудов, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту) и гипотония (резкая перемена температуры чревата обмороком)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также противопоказаниями являются воспалительные заболевания ЛОР-органов и мочеполовой системы, пищеварительные и офтальмологические, проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, эпилептические припадки, черепно-мозговые травмы, атеросклероз, невриты и полиневриты.

Кроме того, препятствием к крещенскому купанию являются высокий уровень сахара в крови, тиреотоксикоз и аллергическая реакция на холод.

«Если на улице ниже 10 градусов мороза, то новичкам лучше не купаться. Не стоит забывать, что купание в ледяной воде без соблюдения элементарных правил может привести к нежелательным последствиям для здоровья. В качестве альтернативы можно воспользоваться купанием в ванне, в душе, в бассейне и т. д.», - рекомендуют специалисты.

Ранее ГУ МЧС опубликовало список официально разрешенных мест для крещенских купаний.