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Общество | Для крещенского купания в Пензе подготовят три оборудованные купели

15.01.2019|15:28
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В Пензе будет подготовлено три официальных места для купания в крещенскую ночь с 18 на 19 января: на пляже в микрорайоне ГПЗ, на базе отдыха «Русская охота» и на Полевом пруду в районе Земляничной улицы за постом ГИБДД.

Как сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов, заявки от организаторов поступили только по данным адресам. Специалисты исследовали толщину льда. Так, на реке Суре на улице Антонова, где будет располагаться одна из иорданей, она сейчас составляет 25-26 см.

Как правило, помимо официальных купелей, пензенцы самостоятельно делают еще порядка 10 прорубей.

Глава администрации города Виктор Кувайцев обратил внимание на обеспечение безопасности всех объектов.

«Купание в таких местах может быть опасным, толщина льда не позволит находиться на нем большому количеству людей. Надо обеспечить контроль, практика у наших служб уже есть, порядок действий отработан. Помимо спасателей, на всех купелях должны быть представители администраций районов», - подчеркнул мэр.

Как сообщил Алексей Михайлов, во всех местах станут дежурить не менее трех специалистов МЧС и сотрудники полиции, всего будет задействовано около 50 человек личного состава муниципальной пожарной охраны и управления по делам ГОЧС.

Там, где запланированы официальные мероприятия, будут присутствовать спасатели и медики.

«При проведении мероприятий в крещенскую ночь на водных объектах запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте», - напомнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|15.01.2019 15:57|

Жрецы купаться будут?

Гость|15.01.2019 15:57|

penzainform.ru писал(a):

во всех местах станут дежурить не менее трех специалистов МЧС и сотрудники полиции
Попы оплатят работу эти специалистов? Ведь это поповский "праздник".

Гость|15.01.2019 16:09|

Вот интересно какова официальная позиция РПЦ к крещенским купаниям в проруби?

Если там будут присутствовать сотрудники РПЦ, и тем более "бултыхать" в воде распятием, выходит одобряет (можно даже сказать подначивает)?

Гость|15.01.2019 16:14|

15:57|

Жрецы купаться будут?

Чтоб простудится что ли? Они и вас не заставляют, вы сами припретесь и в очереди ещё стоять будете, а часть сразу после проруби пойдет это отмечать и напьется, а кто то и заранее употребит.

Гость|15.01.2019 16:22|

А главное, зачем это?

Гость|15.01.2019 16:34|

penzainform.ru писал(a):

Помимо спасателей, на всех купелях должны быть представители администраций районов

На бага надежды нет?

Имя: Гость
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