15.01.2019 | 15:28

В Пензе будет подготовлено три официальных места для купания в крещенскую ночь с 18 на 19 января: на пляже в микрорайоне ГПЗ, на базе отдыха «Русская охота» и на Полевом пруду в районе Земляничной улицы за постом ГИБДД.

Как сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов, заявки от организаторов поступили только по данным адресам. Специалисты исследовали толщину льда. Так, на реке Суре на улице Антонова, где будет располагаться одна из иорданей, она сейчас составляет 25-26 см.

Как правило, помимо официальных купелей, пензенцы самостоятельно делают еще порядка 10 прорубей.

Глава администрации города Виктор Кувайцев обратил внимание на обеспечение безопасности всех объектов.

«Купание в таких местах может быть опасным, толщина льда не позволит находиться на нем большому количеству людей. Надо обеспечить контроль, практика у наших служб уже есть, порядок действий отработан. Помимо спасателей, на всех купелях должны быть представители администраций районов», - подчеркнул мэр.

Как сообщил Алексей Михайлов, во всех местах станут дежурить не менее трех специалистов МЧС и сотрудники полиции, всего будет задействовано около 50 человек личного состава муниципальной пожарной охраны и управления по делам ГОЧС.

Там, где запланированы официальные мероприятия, будут присутствовать спасатели и медики.

«При проведении мероприятий в крещенскую ночь на водных объектах запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте», - напомнили в пресс-службе мэрии.