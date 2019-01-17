17.01.2019 | 09:33

В среду, 16 января, в Пензе в преддверии Крещения управление по делам ГОЧС проверило толщину льда в местах предполагаемого выхода на него людей.

На реке Суре в районе Ростовской улицы льда нет вообще. В районе улицы Рылеева покрытие рыхлое и составляет всего 6 см, так что выходить туда пензенцам опасно.

«Лед достиг безопасной толщины и соответствует нормам, разрешающим пребывание на нем людей, в тех водоемах города, где отсутствует течение», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь с 18 на 19 января в Пензе будут дежурить полицейские, дружинники, сотрудники управления по делам ГОЧС и администраций районов в 11 местах массового купания людей.

Для крещенского купания в городе подготовят три оборудованные купели: на пляже в микрорайоне ГПЗ, на базе отдыха «Русская охота» и на Полевом пруду в районе Земляничной улицы за постом ГИБДД. Как правило, пензенцы самостоятельно делают еще порядка 10 прорубей.

«По статистическим данным, во время крещенского купания на водоемах Пензенской области случаев провалов людей под лед и гибели зарегистрировано не было. Тем не менее жителям не стоит забывать об элементарных правилах безопасности: купаться только строго в оборудованных местах; оценить свои возможности и состояние здоровья; перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав пробежку или разминку; прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку; в воду следует окунаться не больше чем на 10-15 секунд и не находиться в проруби более 1 минуты - во избежание общего переохлаждения организма; после купания необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Также категорически запрещено употребление алкоголя перед купанием и участие в мероприятии детей без присмотра родителей.

В случае ЧП необходимо немедленно звонить по телефону 112.