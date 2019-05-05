05.05.2019 | 13:18

Наглость молодоженов стала для пензенцев темой, которую бурно обсуждают в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 5 мая. Поводом к этому стала фотография с одноименным названием.

На ней запечатлены жених и невеста, решившие сделать свадебные снимки на Юбилейной площади. Для этого они заехали на нее на автомобиле.

«ККЗ, гуляют дети. Заехали на машине прям к киноконцерту», - написала возмущенная пензячка, ставшая свидетельницей произошедшего. Она уточнила: водитель проехал по бордюрам, мимо катающихся на самокатах детей.

Некоторые пензенцы встали на защиту молодоженов.

«Вооообщее ужас. Заехала сделать фото раз в жизни, ну все, мы злые, сфоткаем, обос*ем людей», «Ничего плохого в этом не вижу, когда люди себя ведут достойно. Заедут сделать фото и уедут. И давай не будем разводить демагогию, что можно, а что нет... Они отдавали себе отчет, что могут получить штраф. Нету смысла кидать такие посты сюда на все общее обозрение», «Очередная яжемать», «Автор, завидуй молча», - написали горожане.

Многие же разделили точку зрения автора.

«Давай прикинем, сколько свадеб проводится в Пензе? И каждая ** захочет такие фото. А по твоей логике, так и всем жителям позволено разок», «Согласен с автором и не считаю ее яжматерью, они нарушают пдд, вы встаете на их защиту», «Свадьба свадьбой, а если серьезно, то так делать не очень хорошо, и дело даже не в нарушении правил, а в уважении к окружающим людям, все-таки порядок должен быть, а то народ и так морально деградирует. Спасибо, что хоть из АК не стреляли», - высказались пензенцы.

Нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. «Свадьба в мае) будут маяться», - шуткой утешил оскорбленную женщину один из комментаторов.

фото Татьяны Симоновой, vk.com/black_pnz.