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Глас народа | В Пензе вандалы исписали памятник Ленину

07.01.2019|12:14
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На постаменте памятника Ленину, установленного у входа в Комсомольский парк, появилось слово из трех букв. Какой-то вандал написал на красном граните белой краской: «Бес».

Фото изуродованного монумента прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» читатель портала. Автор снимка добавил, что надпись появилась в понедельник, 7 января.

Это не первый акт вандализма, случившийся в Пензе. Так, неизвестные изуродовали арт-объект «Самоварник», расположенный на Тропе здоровья, изрисовав его краской. В начале января 2018 года сообщалось о том, что вандалы изобразили обнаженную женщину на Доске почета в центре города. Осенью 2017-го неизвестные осквернили одну из главных достопримечательностей - стелу из карельского гранита.

Подобные случаи происходят не только в областном центре, но и в других населенных пунктах Пензенского региона. В июне прошлого года в Нижнем Ломове злоумышленник разрисовал фотографии и памятники в пяти местах захоронений. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В сентябре в Заречном неизвестные разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», открытого десятью днями ранее на средства президентского гранта. А в декабре в закрытом городе исчезли светодиодные прожекторы, которые подсвечивали каштаны.

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Гость|07.01.2019 12:52|

А ведь правду написал.

Гость|07.01.2019 12:57|

Ты дебил

Гость|07.01.2019 12:57|

Ленин в папахе и платке напоминает гоголевских персонажей, ну или Зощенковских

Гость|07.01.2019 13:18|

красавчик, правильно написал

Гость|07.01.2019 13:22|

Гость писал(a):

А ведь правду написал.
Это да....

Имя: Гость
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