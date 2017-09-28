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Политика | Заместителем председателя Пензенской городской думы стал Николай Тактаров

28.09.2017|10:25
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В четверг, 28 сентября, на сессии Пензенской городской думы депутаты тайным голосованием избрали заместителя председателя на постоянной основе. Им стал Николай Тактаров, набравший 27 голосов. Один депутат воздержался.

Николай Тактаров стал депутатом гордумы по результатам дополнительных выборов, прошедших 10 сентября.

Избрать Тактарова зампредом гордумы предложил глава Пензы Валерий Савельев. «Я уверен, что это достойная кандидатура», - считает он.

После подведения итогов голосования Николай Тактаров поблагодарил коллег за доверие.

Ранее зампредом на штатной основе являлся Георгий Тюрин. Однако в отношении него возбуждено уголовное дело. Тюрин был задержан и заключен под стражу. 26 мая депутаты прекратили его полномочия.

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Гость|28.09.2017 10:48|

Молодец Иван Александрович! Достойная кандидатура, не то что Жорик!

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