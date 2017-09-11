11.09.2017 | 08:38

В воскресенье, 10 сентября, жители Пензы выбирали не только новый состав областного Законодательного собрания, но и трех депутатов городской думы по избирательным округам № 3, 21 и 28.

По предварительным данным, в избирательном округе № 3 победу одержал генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 2 776 голосов. Владимиру Пуховскому отдали предпочтение 706 избирателей, Андрею Рекаеву - 371, Алексею Филимонову - 139 человек.

В округе № 21 электорат большинством голосов избрал директора центра занятости г. Пензы Николая Тактарова, выдвинутого «Единой Россией», - у него 1 517 голосов. Александр Чернопятов получил 608 голосов, Владимир Быстряков - 526.

В округе № 28 большинство избирателей - 2 177 - проголосовали за директора школы № 30 Андрея Долова (выдвинут ЕР). За Михаила Лисина отдали голоса 881 человек, за Игоря Исаева - 286, за Елену Мыскину - 256.