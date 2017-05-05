05.05.2017 | 13:31

Заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Следственном управлении СК России по Пензенской области, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

Ситуацию по делу прокомментировали губернатор Иван Белозерцев и глава Пензы Валерий Савельев. Представители власти подчеркнули, что закон един для всех.

«Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция; если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», - написал в своем микроблоге Иван Белозерцев.

«Этот факт явился для нас полной неожиданностью, он крайне неприятен, но наша позиция в данном вопросе однозначна: если человек виновен, он должен понести наказание», - обозначил свою позицию Валерий Савельев.