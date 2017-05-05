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Криминал | Подозреваемый во взятке зампред гордумы Георгий Тюрин задержан

05.05.2017|13:31
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Заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в Следственном управлении СК России по Пензенской области, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

Ситуацию по делу прокомментировали губернатор Иван Белозерцев и глава Пензы Валерий Савельев. Представители власти подчеркнули, что закон един для всех.

«Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция; если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», - написал в своем микроблоге Иван Белозерцев.

«Этот факт явился для нас полной неожиданностью, он крайне неприятен, но наша позиция в данном вопросе однозначна: если человек виновен, он должен понести наказание», - обозначил свою позицию Валерий Савельев.

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Гость|05.05.2017 14:04|

Нет тут никакой взятки! Мошенничество-100 % ! Получит он 5 лет реального срока.

Гость|05.05.2017 14:09|

А кому он помог? Кто этот предприниматель?

Гость|05.05.2017 14:14|

Неожиданность??? Совершите Вы много открытий, иногда не желая того...

Гость|05.05.2017 14:23|

Награжден:

Почетным знаком Губернатора пензенской области «Почетный предприниматель Пензенской области», знаком «За честное исполнение депутатского долга»,

Благодарностью Пензенской городской Думы,

Почетной грамотой Главы города Пензы,

юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы».

Как же такой честный может быть коррупционером?!

Гость|05.05.2017 14:30|

Честнее некуда, это провакация!!! Судя по наградам !Кого то хотят ....

Гость|05.05.2017 14:35|

Таких в гордуме полно! Откупится, всё продаётся и все покупаются!

Гость|05.05.2017 14:36|

Прям этот предприниматель как инопланетянен. Никто его не знает и не видел, а заявление на Тюрина существует.

Гость|05.05.2017 14:40|

Про Метро-сити трет модер уже 3 пост:))))

Имя: Гость
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