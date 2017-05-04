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Криминал | В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении зампреда гордумы

04.05.2017|12:08
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Региональное следственное управление СК РФ по результатам проведенного УФСБ России по Пензенской области комплекса оперативных мероприятий возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва. Ему инкриминируется покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», - сообщили в следственном управлении.

В рамках данной договоренности в ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 миллион рублей.

В качестве оставшейся части обговоренной суммы подозреваемый предложил безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1 420 квадратных метров. Формальный договор купли-продажи был оформлен на сына подозреваемого.

В настоящее время проводятся обыски как по месту жительства подозреваемого, так и в городской думе. «В ближайшее время будет решаться вопрос о его задержании и избрании меры пресечения», - резюмировали в управлении.

По информации ИА «ПензаИнформ», речь идет о заместителе председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгии Тюрине.

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Гость|04.05.2017 12:19|

Пошла жара в хату!

Гость|04.05.2017 12:23|

кто наш герой?

Гость|04.05.2017 12:23|

А сколько таких решений ещё было? Когда разрешали отклонение за счёт озеленения, например? Такие просьбы постоянно на публичных слушаниях рассматриваются и утверждаются.

Гость|04.05.2017 12:25|

член ЕДИНОЙ РОССИИ

Гость|04.05.2017 12:26|

Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет.

Так в списках думы он и числился Кое-кто Кое-ктович?

Гость|04.05.2017 12:27|

Также глава Пензы отметил, что перед тем, как вынести кандидатуру Тюрина на рассмотрение в Гордуму, его статус поддержала комиссия пензенской фракции «Единая Россия». По мнению Савельева, новый зампред Гордумы сможет улучшить экономическую составляющую муниципалитета и усилить методы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Гость|04.05.2017 12:27|

Гость писал(a):

кто наш герой?

По информации ИА «ПензаИнформ», речь идет о заместителе председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгии Тюрине.

Гость|04.05.2017 12:28|

Гость писал(a):

член ЕДИНОЙ РОССИИ
Чистка рядов. Всё хорошо.

Гость|04.05.2017 12:32|

Гость писал(a):

Вся власть прогнила
Ничего страшного.

Гость|04.05.2017 12:35|

Посмотрим какие меры примут.

Гость|04.05.2017 12:41|

Жорик помешал!

Гость|04.05.2017 12:45|

имущество конфисковать и раздать нуждающимся!

Гость|04.05.2017 12:48|

Помазали болячки зеленкой и ходят людям показывают со словами:.смотрите все, бы боремся с болезнью. Эту болезнь теперь только пестицидами можно вылечить.

Гость|04.05.2017 12:50|

Гость писал(a):

Эту болезнь теперь только пестицидами можно вылечить.
Глупые речи твои.

Имя: Гость
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