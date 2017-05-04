04.05.2017 | 12:08

Региональное следственное управление СК РФ по результатам проведенного УФСБ России по Пензенской области комплекса оперативных мероприятий возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва. Ему инкриминируется покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», - сообщили в следственном управлении.

В рамках данной договоренности в ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 миллион рублей.

В качестве оставшейся части обговоренной суммы подозреваемый предложил безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1 420 квадратных метров. Формальный договор купли-продажи был оформлен на сына подозреваемого.

В настоящее время проводятся обыски как по месту жительства подозреваемого, так и в городской думе. «В ближайшее время будет решаться вопрос о его задержании и избрании меры пресечения», - резюмировали в управлении.

По информации ИА «ПензаИнформ», речь идет о заместителе председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгии Тюрине.