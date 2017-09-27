27.09.2017 | 15:29

В среду, 27 сентября, глава администрации Наровчатского района Александр Водопьянов покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Соответствующее решение на организационной сессии приняли депутаты местного собрания представителей.

Исполнение обязанностей руководителя органа местного самоуправления возложено на первого заместителя главы Александра Разумова.

«Депутаты назначили конкурс на замещение должности главы администрации Наровчатского района на 13 ноября текущего года, утвердили состав конкурсной комиссии», - сообщается на сайте районной администрации.

Главой района депутаты единогласно избрали Татьяну Урсову, которая ранее возглавляла депутатский корпус.

26 сентября свой пост покинул глава Башмаковского района Александр Саванков. С 27-го числа исполнять его обязанности начала Тамара Павлуткина, ранее занимавшая должность заместителя главы.

Кроме того, 27 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что свой пост в ближайшее время покинет глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин.

В Городищенском районе 21 сентября также в связи с истечением срока контракта были прекращены полномочия главы администрации Геннадия Березина. К работе и. о. главы приступила Наталья Коврижных.