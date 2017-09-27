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Политика | Глава администрации Башмаковского района А. Саванков освободил должность

27.09.2017|15:06
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Депутаты собрания представителей прекратили полномочия главы администрации Башмаковского района Александра Саванкова в связи с истечением срока контракта. Данное решение было принято на организационной сессии во вторник, 26 сентября.

С 27-го числа исполнять обязанности главы администрации начала Тамара Павлуткина, ранее занимавшая должность заместителя главы.

Как сообщается на официальном сайте органа местного самоуправления, в настоящее время объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Башмаковского района, назначаемого по контракту.

Главой района путем открытого голосования был избран врач общей практики Башмаковской районной больницы, депутат избирательного округа № 13 Сергей Гудожников.

27 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что свой пост в ближайшее время покинет глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин.

В Городищенском районе 21 сентября также в связи с истечением срока контракта были прекращены полномочия главы администрации Геннадия Березина. К работе и. о. главы приступила Наталья Коврижных.

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