27.09.2017 | 13:40

В среду, 27 сентября, губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге сообщил, что вскоре сменится глава администрации еще одного района Пензенской области.

«Свой пост в ближайшее время покинет глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин», - написал глава региона.

13 сентября губернатор также в микроблоге сообщил, что до 1 октября посты освободят главы администраций Городищенского и Башмаковского районов.

В Городищенском кадровые изменения уже произошли: 21 сентября там приступила к работе и. о. главы администрации Наталья Коврижных. Полномочия Геннадия Березина прекратили в связи с истечением срока контракта.

В Башмаковском же районе пока все остается по-прежнему. 25 сентября глава администрации Александр Саванков провел совещание, на котором обсудил с подчиненными традиционные для текущего момента вопросы.