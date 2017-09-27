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Политика | Губернатор: Глава администрации Малосердобинского района покинет пост

27.09.2017|13:40
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В среду, 27 сентября, губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге сообщил, что вскоре сменится глава администрации еще одного района Пензенской области.

«Свой пост в ближайшее время покинет глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин», - написал глава региона.

13 сентября губернатор также в микроблоге сообщил, что до 1 октября посты освободят главы администраций Городищенского и Башмаковского районов.

В Городищенском кадровые изменения уже произошли: 21 сентября там приступила к работе и. о. главы администрации Наталья Коврижных. Полномочия Геннадия Березина прекратили в связи с истечением срока контракта.

В Башмаковском же районе пока все остается по-прежнему. 25 сентября глава администрации Александр Саванков провел совещание, на котором обсудил с подчиненными традиционные для текущего момента вопросы.

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Гость|27.09.2017 14:18|

А глава ЗЕМЕТЧИНО уйдет или нет? Посмотрите в социальных сетях Земетчино на его работу!ПОлный развал и безпредел!!

Гость|27.09.2017 14:34|

А господь Грошев из каменного райя.не планирует покинуть свой пост??

Гость|27.09.2017 14:46|

Про Грошева в точку))). Он там навсегда. Не переживайте.

Гость|27.09.2017 15:06|

Зачем нам социальные сети смотреть! Мы здесь живем и видим сколько всего сделано!!!А те кто пишет никогда и не был в Земетчино!

Имя: Гость
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