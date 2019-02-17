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Происшествия | Волонтеры сообщили о прекращении поисков 15-летней девушки

17.02.2019|19:32
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В воскресенье, 17 февраля, стало известно о том, что 15-летняя девушка, пропавшая 13-го числа, найдена живой.

Пензячка ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подростка искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В 10:58 добровольцы написали, что пропавшая обнаружена.

В этот же день поисковики обнародовали информацию о еще одном пензенце, разыскиваемом с 26 декабря.

Вечером в субботу (20:20), 16 февраля, на странице «Лизы Алерт» в теме о пропавшем мужчине появился статус «Стоп! Проверка информации». 17-го числа в 11:29 волонтеры сообщили, что исчезнувший найден живым.

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Гость|17.02.2019 20:02|

penzainform.ru писал(a):

Подростка искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт»
А родственники и друзья не искали.Странные родственники и друзья.

Гость|17.02.2019 20:32|

Слава Богу!!!!

Гость|17.02.2019 21:04|

Удовлетворила свою неуемную похоть,натешилась и вернулась в родной очаг.

Имя: Гость
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