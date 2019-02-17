17.02.2019 | 19:32

В воскресенье, 17 февраля, стало известно о том, что 15-летняя девушка, пропавшая 13-го числа, найдена живой.

Пензячка ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подростка искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В 10:58 добровольцы написали, что пропавшая обнаружена.

В этот же день поисковики обнародовали информацию о еще одном пензенце, разыскиваемом с 26 декабря.

Вечером в субботу (20:20), 16 февраля, на странице «Лизы Алерт» в теме о пропавшем мужчине появился статус «Стоп! Проверка информации». 17-го числа в 11:29 волонтеры сообщили, что исчезнувший найден живым.