В воскресенье, 17 февраля, стало известно о том, что 15-летняя девушка, пропавшая 13-го числа, найдена живой.
Пензячка ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подростка искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В 10:58 добровольцы написали, что пропавшая обнаружена.
В этот же день поисковики обнародовали информацию о еще одном пензенце, разыскиваемом с 26 декабря.
Вечером в субботу (20:20), 16 февраля, на странице «Лизы Алерт» в теме о пропавшем мужчине появился статус «Стоп! Проверка информации». 17-го числа в 11:29 волонтеры сообщили, что исчезнувший найден живым.
penzainform.ru писал(a):А родственники и друзья не искали.Странные родственники и друзья.