16.02.2019 | 17:44

В Пензе разыскивают 40-летнего местного жителя Евгения Белова, который ушел из дома 26 декабря 2018 года. Об этом сообщается в группе пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Евгений Александрович имеет рост 170 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, черно-бордовую вязаную шапку. С собой у него была черно-синяя спортивная сумка.

Добровольцы просят сообщить любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.