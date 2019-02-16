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Происшествия | Волонтеры разыскивают пропавшего пензенца Евгения Белова

16.02.2019|17:44
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В Пензе разыскивают 40-летнего местного жителя Евгения Белова, который ушел из дома 26 декабря 2018 года. Об этом сообщается в группе пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Евгений Александрович имеет рост 170 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, черно-бордовую вязаную шапку. С собой у него была черно-синяя спортивная сумка.

Добровольцы просят сообщить любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Источник — фото: vk.com/la_penza
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Гость|16.02.2019 18:07|

Фото зоновское?

Гость|16.02.2019 18:47|

26 декабря?? и только только начали искать?

Имя: Гость
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