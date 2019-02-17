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Происшествия | Разыскивавшегося в Пензе 40-летнего мужчину нашли живым

17.02.2019|17:50
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В Пензе 40-летнего местного жителя, разыскивавшегося волонтерами, нашли живым.

Горожанин ушел из дома 26 декабря прошлого года и вплоть до середины февраля 2019-го о его местонахождении было ничего не известно.

Вечером в субботу (20:20), 16 февраля, на странице региональной группы поискового отряда «Лиза Алерт» в теме о пропавшем мужчине появился статус «Стоп! Проверка информации». 17-го числа в 11:29 волонтеры сообщили, что исчезнувший обнаружен живым.

Информация о том, когда именно и где был найден человек, находившийся в розыске, а также каково его состояние, по обыкновению, не разглашается. Однако добровольцы разъяснили, по каким принципам меняются статусы.

«Статус «Стоп, проверка информации» по поиску ставится, если пропавший найден прозвоном в больнице, морге, отделении полиции или другом учреждении; пропавший обнаружен добровольцами во время поиска (вне зависимости от состояния), но его еще не видели родные; пропавший вышел на связь с родными, но они еще не встретились; обнаружены останки, предположительно принадлежащие пропавшему; в случае лесных поисков: пропавший найден в лесу, но еще не выведен (эвакуирован) из леса к бригаде скорой помощи.

Статус «Стоп, проверка информации» меняется на статус «Найден, жив» только когда родственники пропавшего увидят его своими глазами. Когда пропавший доедет до дома или когда родственники приедут к нему в больницу», - уточнили волонтеры.

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