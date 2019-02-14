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Происшествия | В Терновке неизвестные выстрелили коту в глаз

14.02.2019|10:19
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«Ни дня без жертвы живодеров» - сообщение с таким названием появилось вечером в среду, 13 февраля, в группе зоодвижения «Сердце чистейшей породы» в соцсети «ВКонтакте». Очередной жертвой человеческой жестокости стал кот.

ЧП произошло в Терновке.

«Несколько дней назад был экстренно прооперирован пес, перетянутый проволокой так, что внутренности несчастного животного вывалились наружу. Пес в тяжелом состоянии на грани жизни и смерти. Три дня назад общественность потряс сюжет о том, как живодер волочил собаку на привязи, привязанный к фаркопу автомобиля. Собаку добили. Вчера были расстреляны собаки из дробовика, одна из них убита, вторая с простреленной трахеей находится на лечении. Ну а сегодня... КОТА ИЗБИЛИ И ВЫСТРЕЛИЛИ В ГЛАЗ! В голове несчастного зверька отчетливо видна пуля! Травмированы легкие, дыхание животом. Зубы выбиты.

Что творится в этом мире? Для людей нормой стала жестокость - к животным, друг к другу. Убийство ради развлечения. Убийство ради самоутверждения. Убийство из живодерских убеждений. Что дальше ждет это общество?» - написали зоозащитники.

Как рассказала ИА «ПензаИнформ» представитель зоодвижения, кота нашли на улице Воронежской. Сначала волонтеры решили, что на него напали собаки или его сбила машина. Однако сделанный рентген свидетельствовал о другом. На снимках отчетливо видно инородное тело в голове животного.

«Пуля прошла через глаз и застряла в голове», - уточнила девушка.

В пензенских ветеринарных клиниках коту помочь не в силах. Его надеются доставить в Саратов.

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Гость|14.02.2019 10:33|

Деградация людей , а что дальше....

Гость|14.02.2019 10:34|

конченны мразоты горите в аду!!!!!!!

Гость|14.02.2019 10:41|

С ружьями бегают по улицам, в собак, кошек стреляют, тренируются, скоро на людей перейдут.

Гость|14.02.2019 10:44|

Ну кота то за что??? Блоховозов то понятно, они опасные, а кот что сделал? Пописал на половичок?

Гость|14.02.2019 10:55|

Гость писал(a):

Деградация людей , а что дальше....
Дальше людей начнут стрелять, для этого и полицию сократили и за убийство сроки понизили

Гость|14.02.2019 11:03|

Те,кто это делает,кто вы? Твари! Что вам сделали беззащитные животные? Почему вы так жестокие? Вернется вам.

Гость|14.02.2019 11:08|

Гость писал(a):

С ружьями бегают по улицам, в собак, кошек стреляют, тренируются, скоро на людей перейдут.
На людей не перейдут, кишка тонка, они жалкие пресмыкающиеся трусы, самоутверждаются за счет безобидных животных, которые не могу дать сдачи(

Гость|14.02.2019 11:22|

Бесхозных животных быть на улицах города не должно! У меня кошка живет 17 лет дома, я за неё отвечаю. И у неё нет никаких проблем. Животных нужно чипировать, куда заносить всю информацию о владельце. И строго карать рублем, если его животное гуляет по городу без присмотра.

Гость|14.02.2019 11:28|

- Здравствуйте, я ваш участковый, а кошечка чипирована? Не ваша? В форточку залезла? Так 9 этаж же. Точно через форточку? Тогда при мне выбросите ее обратно. Всего доброго!

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