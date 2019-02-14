14.02.2019 | 10:19

«Ни дня без жертвы живодеров» - сообщение с таким названием появилось вечером в среду, 13 февраля, в группе зоодвижения «Сердце чистейшей породы» в соцсети «ВКонтакте». Очередной жертвой человеческой жестокости стал кот.

ЧП произошло в Терновке.

«Несколько дней назад был экстренно прооперирован пес, перетянутый проволокой так, что внутренности несчастного животного вывалились наружу. Пес в тяжелом состоянии на грани жизни и смерти. Три дня назад общественность потряс сюжет о том, как живодер волочил собаку на привязи, привязанный к фаркопу автомобиля. Собаку добили. Вчера были расстреляны собаки из дробовика, одна из них убита, вторая с простреленной трахеей находится на лечении. Ну а сегодня... КОТА ИЗБИЛИ И ВЫСТРЕЛИЛИ В ГЛАЗ! В голове несчастного зверька отчетливо видна пуля! Травмированы легкие, дыхание животом. Зубы выбиты.

Что творится в этом мире? Для людей нормой стала жестокость - к животным, друг к другу. Убийство ради развлечения. Убийство ради самоутверждения. Убийство из живодерских убеждений. Что дальше ждет это общество?» - написали зоозащитники.

Как рассказала ИА «ПензаИнформ» представитель зоодвижения, кота нашли на улице Воронежской. Сначала волонтеры решили, что на него напали собаки или его сбила машина. Однако сделанный рентген свидетельствовал о другом. На снимках отчетливо видно инородное тело в голове животного.

«Пуля прошла через глаз и застряла в голове», - уточнила девушка.

В пензенских ветеринарных клиниках коту помочь не в силах. Его надеются доставить в Саратов.