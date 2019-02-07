07.02.2019 | 11:02

В четверг, 7 февраля, в группе «Автохам|АвтоПенза|ДТП|Водители» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с участием животного, снятое в селе Бессоновка.

На кадрах видно собаку, привязанную к автомобилю «Нива» с номерами Пензенского региона. Водитель едет на невысокой скорости и волоком тащит пса.

В конце записи машина останавливается, из нее выходит пассажир, который начинает отвязывать поводок, присоединенный к месту крепления буксировочного ремня. Чем история закончилась, неизвестно.

«Выгул собак по-бессоновски», - так назвал автор видео происходившее. Он предположил, что животное сбежало и хозяева таким необычным способом решили вернуть его.

24 января в центре Пензы агрессивно настроенный мужчина на глазах у прохожих едва не задушил собаку. Это произошло в 16:30 на остановке «Центральный рынок».

Вечером 17 января в Пензе, у ТЦ «Красные холмы» на улице Суворова, мужчина ударил пса так, что тот отлетел на два метра - на дорогу. Животное доползло до обочины и осталось лежать. Его подобрал неравнодушный пензенец. Волонтеры уже нашли для собаки передержку.

Ранее сообщалось, что в санатории поселка Кичкилейка живодеры натянули на шею молодой собаки широкий обрезок пластиковой трубы.