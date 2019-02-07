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Глас народа | В Бессоновке собаку привязали к «Ниве» и волоком тащили по дороге

07.02.2019|11:02
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В четверг, 7 февраля, в группе «Автохам|АвтоПенза|ДТП|Водители» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с участием животного, снятое в селе Бессоновка.

На кадрах видно собаку, привязанную к автомобилю «Нива» с номерами Пензенского региона. Водитель едет на невысокой скорости и волоком тащит пса.

В конце записи машина останавливается, из нее выходит пассажир, который начинает отвязывать поводок, присоединенный к месту крепления буксировочного ремня. Чем история закончилась, неизвестно.

«Выгул собак по-бессоновски», - так назвал автор видео происходившее. Он предположил, что животное сбежало и хозяева таким необычным способом решили вернуть его.

24 января в центре Пензы агрессивно настроенный мужчина на глазах у прохожих едва не задушил собаку. Это произошло в 16:30 на остановке «Центральный рынок».

Вечером 17 января в Пензе, у ТЦ «Красные холмы» на улице Суворова, мужчина ударил пса так, что тот отлетел на два метра - на дорогу. Животное доползло до обочины и осталось лежать. Его подобрал неравнодушный пензенец. Волонтеры уже нашли для собаки передержку.

Ранее сообщалось, что в санатории поселка Кичкилейка живодеры натянули на шею молодой собаки широкий обрезок пластиковой трубы.

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Гость|07.02.2019 11:17|

Дебила кусок.

Гость|07.02.2019 11:18|

Тварь. Ему того же испытать желаю, что и собака испытала.

Гость|07.02.2019 11:21|

Может, привязал, пока грузился, а потом забыл отвязать.... Хотя, кто знает, что там на самом деле.

Гость|07.02.2019 11:21|

конченные!!!!!! твари

Гость|07.02.2019 11:22|

Блоховоз

Гость|07.02.2019 11:22|

Ну не урод ли! Пусть себя за яйца привяжет к машине!

Гость|07.02.2019 11:26|

О Господи, что за твари! Как так можно?

Гость|07.02.2019 11:31|

Чем история закончилась, неизвестно.

Запихал петарду собаке в пасть .

Гость|07.02.2019 11:35|

Бессоновка, смотря по новостям, животных "обожает"!!! Любители лука...

Гость|07.02.2019 11:35|

Послушайте, но это же сумасшедший! Просто идиот!

Гость|07.02.2019 11:39|

Разберитесь в начале! Прежде чем объвинять. По видео Видно, что мужик сам охренел.

Гость|07.02.2019 11:39|

а народец в тюрьмах пытают, это как?

Гость|07.02.2019 11:41|

наказал за что-то

Гость|07.02.2019 11:42|

Гость писал(a):

Разберитесь в начале! Прежде чем объвинять. По видео Видно, что мужик сам охренел.
Нивовод, ты еще не сдох что ли?

Гость|07.02.2019 11:43|

Ну прокатилась бесплатно собачка, как на саночках

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Имя: Гость
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