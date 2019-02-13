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Происшествия | Труп убитой в Бессоновке собаки отправили на экспертизу

13.02.2019|16:12
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Неравнодушная пензячка Юлия Семенова вместе с единомышленницами подала заявление в областную прокуратуру после информации о жестоком обращении с собакой в Бессоновке. И это несмотря на то, что полиция уже начала проверку истории, случившейся в начале февраля.

«Боимся, что, как всегда, делать никто ничего не будет, все это замнется уже не в первый раз и на этом все», - отметила Юлия Семенова.

Один из допрошенных полицией - Сергей. Мужчина утверждает, что является владельцем «Нивы», зафиксированной на видео, однако не имеет отношения к истории с жестоким обращением с животным.

«В момент, когда возили собаку, я был на работе. Все могут подтвердить, у нас там камера есть, можно посмотреть», - рассказал владелец автомобиля Сергей.

Бессоновцу известно, кто был за рулем и на пассажирском сидении, но он не желает называть имена. А вот на вопрос, зачем его знакомые издевательски тащили несчастную собаку, ответил.

«Она была старая, агрессивная, уже не признавала хозяев, кусалась», - добавил мужчина.

При этом сельчане, знающие Сергея и водителя «Нивы», говорят, что они не способны на жестокость.

«Нет, они даже плохого никому не скажут», - отметила пенсионерка.

«Нормальный, отличный парень», - заключил местный житель.

Тем временем полиция нашла бездыханного пса.

«Обнаружен труп собаки, внешне схожий с животным, которое запечатлено в видеоролике. Труп направлен на экспертизу для установления причин смерти. С учетом результатов экспертного исследования и установления других значимых обстоятельств будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Статья «Жестокое обращение с животными» предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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Гость|13.02.2019 18:58|

Отпечатки лап снимите, не забудьте.

Гость|13.02.2019 19:14|

Нормальный отличный парень только собак любит мучить. Взял бы и усыпил в ветлечебнице, если она агрессивная. Ну что за народ то такой! Откуда в вас столько жестокости!

Гость|13.02.2019 19:58|

Спасибо Юля!!!!! Спасибо органам, что не остались в стороне!!!! Значит не все еще потеряно в нашем обществе!!!

Гость|13.02.2019 20:19|

А когда люди становятся старыми, ворчливыми и перестают узнавать своих близких, с ними так же надо поступать?

Гость|13.02.2019 20:43|

Сережа, ты ведь будешь читать это.

Ну что Сережа, сжалось у тебя ....! Теперь жди сам и твои дружки правосудия. Безнаказанно не уйти. Это всё на контроле дупутатша ГД РФ.

Гость|13.02.2019 20:59|

Гость писал(a):

Нормальный отличный парень только собак любит мучить. Взял бы и усыпил в ветлечебнице, если она агрессивная. Ну что за народ то такой! Откуда в вас столько жестокости!
Из таких потом убийцы получаются

Гость|13.02.2019 21:04|

Юля Семёнова! Молодец!!!! А те, кто защищает живодёра и его дружков - нелюди, а может быть и соучастники.

Гость|13.02.2019 21:24|

Вот покупают вас собаки будете 40 уколов в живот делать,потом будете говорить о любви к животным

Гость|13.02.2019 21:41|

Да это целый сериал какой-то. Запасаемся попкорном.)))

Следующий ход должен быть за догхантерами. Ещё десятки пристреленых блоховозов.

Гость|13.02.2019 21:48|

Ну и всё понятно, бешенство блоховоз подхватил, добрые люди утилизировали ! Обезопасив общество.

Гость|13.02.2019 21:50|

penzainform.ru писал(a):

«Она была старая, агрессивная, уже не признавала хозяев, кусалась», - добавил мужчина.
Дело можно закрывать ! Всем разойтись.

Гость|13.02.2019 22:04|

Гость писал(a):

Спасибо Юля!!!!! Спасибо органам, что не остались в стороне!!!!
они бы лучше так вот по этим бы

Гость писал(a):

ё на контроле дупутатша ГД РФ.
работали.

Гость|13.02.2019 22:47|

Гость писал(a):

Пензячка Юлия Семенова вместе с единомышленницами, почему вы ни разу не обеспокоились издевательствами над людьми?
Не ваше дело, кто о чём беспокоится. Переживайте за кого хотите, а к другим людям не лезьте с тупыми вопросами.

Гость|13.02.2019 23:08|

Гость писал(a):

Ну и всё понятно, бешенство блоховоз подхватил, добрые люди утилизировали ! Обезопасив общество.
Это ты что ли общество. урод! И те "добрые люди" - уроды! А если собака заболела. то заведи ее в сарай и застрели. чтоб люди и. в первую очередь. дети не видели. Зачем устраивать эти зверства? Я сам сторонник уничтожения беспризорных собак. Но делать это надо так. чтоб животное не мучилось!

Имя: Гость
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