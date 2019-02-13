13.02.2019 | 16:12

Неравнодушная пензячка Юлия Семенова вместе с единомышленницами подала заявление в областную прокуратуру после информации о жестоком обращении с собакой в Бессоновке. И это несмотря на то, что полиция уже начала проверку истории, случившейся в начале февраля.

«Боимся, что, как всегда, делать никто ничего не будет, все это замнется уже не в первый раз и на этом все», - отметила Юлия Семенова.

Один из допрошенных полицией - Сергей. Мужчина утверждает, что является владельцем «Нивы», зафиксированной на видео, однако не имеет отношения к истории с жестоким обращением с животным.

«В момент, когда возили собаку, я был на работе. Все могут подтвердить, у нас там камера есть, можно посмотреть», - рассказал владелец автомобиля Сергей.

Бессоновцу известно, кто был за рулем и на пассажирском сидении, но он не желает называть имена. А вот на вопрос, зачем его знакомые издевательски тащили несчастную собаку, ответил.

«Она была старая, агрессивная, уже не признавала хозяев, кусалась», - добавил мужчина.

При этом сельчане, знающие Сергея и водителя «Нивы», говорят, что они не способны на жестокость.

«Нет, они даже плохого никому не скажут», - отметила пенсионерка.

«Нормальный, отличный парень», - заключил местный житель.

Тем временем полиция нашла бездыханного пса.

«Обнаружен труп собаки, внешне схожий с животным, которое запечатлено в видеоролике. Труп направлен на экспертизу для установления причин смерти. С учетом результатов экспертного исследования и установления других значимых обстоятельств будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Статья «Жестокое обращение с животными» предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.