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Происшествия | На улице Попова льдина с крыши пятиэтажки упала на женщину

06.02.2019|16:52
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В среду, 6 февраля, на Западной Поляне случилось ЧП, в котором пострадала женщина. Сообщение об инциденте появилось в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

«Льдина с крыши упала на человека! Пензенские ЖКХ, куда вы смотрите???» - написала автор видео Наталья Тычкова.

На кадрах видно женщину, лежащую на тротуаре возле пятиэтажного дома № 10 на улице Попова, и прибывшую на место бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшую.

Горожане не раз жаловались в редакцию ИА «ПензаИнформ» на угрожающие их жизни сосульки и наледь. Речь шла о доме № 35 на улице Краснова, доме № 4 на улице 9 Января, доме № 39 на Ударной и других.

Гигантские сосульки пугали и пензенцев на Западной Поляне. В доме № 10 на улице Мира сосульки свисали с крыши прямо над дорожкой, проходящей вдоль подъездов.

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Гость|06.02.2019 17:17|

Оттепель уже который день, а коммунальщики все равно не чешутся.

Гость|06.02.2019 17:27|

Вот автомобилисты наглые! Ездят на своих машинах как сумашедшие, тетка из-за них пострадала, они виноваты!

Гость|06.02.2019 17:30|

Не с крыши, а с козырька балкона, теперь кто-то из этой квартиры ответит

Гость|06.02.2019 17:52|

Над подьездами козырьков-толстый слой мокрого снега,на крышах снег и огромные сосульки.ЖКХ не думают о безопасности людей!

Гость|06.02.2019 17:55|

Ставского 29 глыбы висят и управляйке нет до этого дела.

Имя: Гость
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