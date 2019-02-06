06.02.2019 | 16:52

В среду, 6 февраля, на Западной Поляне случилось ЧП, в котором пострадала женщина. Сообщение об инциденте появилось в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

«Льдина с крыши упала на человека! Пензенские ЖКХ, куда вы смотрите???» - написала автор видео Наталья Тычкова.

На кадрах видно женщину, лежащую на тротуаре возле пятиэтажного дома № 10 на улице Попова, и прибывшую на место бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшую.

Горожане не раз жаловались в редакцию ИА «ПензаИнформ» на угрожающие их жизни сосульки и наледь. Речь шла о доме № 35 на улице Краснова, доме № 4 на улице 9 Января, доме № 39 на Ударной и других.

Гигантские сосульки пугали и пензенцев на Западной Поляне. В доме № 10 на улице Мира сосульки свисали с крыши прямо над дорожкой, проходящей вдоль подъездов.