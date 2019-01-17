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Общество | В Пензе прокуратура назвала сосульки на крышах нарушением законодательства

17.01.2019|15:47
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Проверка, проведенная прокуратурой Октябрьского района Пензы, выявила наледь на крыше дома № 4 на улице 9 Января и других домов, находящихся в управлении ООО «СК «Лидер».

Согласно законодательству РФ, в минимальный перечень услуг и работ в многоквартирном доме входит очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необходимости.

Несвоевременное выполнение возложенных на управляющие организации мероприятий по содержанию общедомового имущества может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе причинению вреда жизни и здоровью граждан.

В связи этим директору СК «Лидер» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

«В четверг, 17 января, прокурор района объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям еще пяти крупнейших организаций: УК «Милана», МУП «Заря», ОАО «Северный», «Жилье-11» и «Жилье-15» по ОЖФ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее жительница дома № 35 на улице Краснова пожаловалась в редакцию ИА «ПензаИнформ» на то, что жителям их подъезда опасность угрожает и сверху, в виде сосулек, и снизу, в виде бугристой наледи.

Источник — фото: procpenza.ru
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