08.01.2019 | 12:45

Жители дома № 10 на улице Мира в Пензе опасаются за свою жизнь. Виной тому огромные сосульки, свисающие с крыши прямо над дорожкой, проходящей вдоль подъездов.

Над головами прохожих свисают настоящие глыбы льда. Есть большой риск, что при первой же оттепели они рухнут.

Между тем именно по дорожке вдоль фасада приходится двигаться прохожим. Здесь, в частности, гуляют пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут позволить себе отходить далеко от дома.

Один из пожилых мужчин, переживающий за себя и соседей, охарактеризовал угрозу весьма красноречиво: «Шмякнется на кого-нибудь - и всмятку».

Дом обслуживает управляющая компания «Западная», расположенная в этом же микрорайоне - в доме № 8а на Ленинградской. «Интересно, кто-нибудь из нашей компании проходит мимо нашего дома? Неужели коммунальщики не понимают, что, случись беда, спрос будет с них?» - задал вопросы тот же пенсионер.

Ранее поступали жалобы на сосульки, свисающие с домов № 4 на улице Мира и № 65 на Володарского.

В Пензе уже происходили трагические случаи, виной которых стали упавшие на людей сосульки. 6 февраля 2011 года в районе Пензы-IV в результате схода наледи погиб 54-летний мужчина. А в начале января 2013 года на пенсионерку рухнула ледяная глыба с дома № 47 на Володарского.