01.02.2019 | 14:54

Жители дома № 39 на улице Ударной боятся удара сверху. С крыши и окон пятиэтажки свисают огромные ледяные глыбы, которые в любой момент могут сорваться вниз и лишить человека здоровья. Прежде чем войти в подъезд, люди задирают головы и только после того, как убедятся в своей безопасности, заходят внутрь.

Местные уверены, что причина образования «сталактитов» - прохудившаяся кровля, которую представители управляющей компании не очищают от снега. Хотя, судя по разбросанным вдоль дома кускам льда, сосульки с крыши многоэтажки недавно сбивали. Почему их не убрали с фасада здания, остается загадкой.

Тем временем ленты информационных агентств пестрят сообщениями о гибели людей от сосулек-убийц в разных городах России. Среди жертв много детей. Пензенские школьники опасаются стать следующими в списке.

«Страшно очень: боюсь, что сосульки на голову упадут и я умру. Хожу, смотрю, чтобы не упала, если вижу, что уже откалывается, то сразу прыгаю в снег», - рассказал школьник Максим.

Кроме того, обитателей пятиэтажки волнует сохранность строения. Все они изучали физику и прекрасно знают, что вода при замерзании расширяется, а значит, лед разрушает стены бывшего общежития. И если ничего не предпринять, то дом № 39 на Ударной повторит печальную судьбу соседнего, № 35.