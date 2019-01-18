18.01.2019 | 09:43

В пятницу, 18 января, в Наровчатском районе произошел пожар, унесший жизнь человека.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Пионерской в селе Садовом поступил на пульт дежурного в 4:07. На тушение огня выехали шесть пожарных на четырех спецавтомобилях.

Дом выгорел внутри, уничтожена кровля.

«При пожаре погиб 54-летний мужчина. Причины трагедии устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Это не первый смертельный пожар, произошедший в регионе в наступившем году. 6 января в селе Чернояр Земетчинского района огонь унес жизнь 59-летнего местного жителя. 7 января в Кузнецке погибла пожилая семейная пара, 12 января в Белинском районе - 84-летний пенсионер. 14 января снова в Кузнецке, на улице 3-я Линия, при пожаре погибла 34-летняя женщина.

«Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!» - обращаются к жителям Сурского края сотрудники ГУ МЧС.