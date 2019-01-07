07.01.2019 | 10:37

В понедельник, 7 января, в Кузнецке произошел пожар, унесший жизни двух людей.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Орджоникидзе поступил на пульт дежурного в 4:13. На тушение огня выехали 16 пожарных на четырех спецавтомобилях.

Дом площадью 63 кв. м сгорел. При пожаре погибли два человека - 73-летняя женщина и 80-летний мужичина.

«Еще одного мужчину, находившегося в доме, удалось спасти», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

2 января в регионе произошло два пожара, в которых погибли люди. В селе Старое Захаркино Шемышейского района жертвой огненной стихии стал 57-летний мужчина. В деревне Сярде Белинского района в сгоревшем доме нашли тело 43-летнего мужчины.

«Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов», - обращаются к жителям Пензенской области сотрудники МЧС.