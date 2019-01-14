14.01.2019 | 09:36

В понедельник, 14 января, в Кузнецке произошел еще один смертельный пожар.

Сигнал о возгорании срубового дома на улице 3-я Линия поступил на пульт дежурного в 4:26. На тушение огня выехали 12 пожарных на четырех спецавтомобилях.

«Здание выгорело внутри, на нем сгорела кровля. При пожаре погибла 34-летняя женщина», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

7 января в Кузнецке произошла еще одна трагедия. Около 4:00 в доме на улице Орджоникидзе вспыхнул пожар. После того как огонь был потушен, в комнате обнаружили тело 73-летней женщины, около выхода из жилой части дома - тело ее 80-летнего супруга. Их 57-летний сын находился в ту ночь у знакомых, поэтому остался жив.