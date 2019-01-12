12.01.2019 | 15:21

В субботу, 12 января, в Белинском районе произошел пожар, унесший жизнь пожилого мужчины.

Возгорание произошло в доме на улице Речной в селе Кукарки. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 5:58. На тушение огня прибыли девять сотрудников МЧС на трех автомобилях.

После ликвидации пожара в ванной было обнаружено тело 84-летнего хозяина дома. Мужчина проживал один, о пожаре в доме сообщили соседи.

При первоначальном осмотре иных, кроме следов термического воздействия, повреждений на теле мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте расположения печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

10 января в селе Пошутовка Нижнеломовского района погиб 77-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить разгоревшееся от выпавшего из печи уголька пламя.