Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 янв 2019|16:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Происшествия | 84-летний житель Белинского района погиб в пожаре

12.01.2019|15:21
Печать

В субботу, 12 января, в Белинском районе произошел пожар, унесший жизнь пожилого мужчины.

Возгорание произошло в доме на улице Речной в селе Кукарки. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 5:58. На тушение огня прибыли девять сотрудников МЧС на трех автомобилях.

После ликвидации пожара в ванной было обнаружено тело 84-летнего хозяина дома. Мужчина проживал один, о пожаре в доме сообщили соседи.

При первоначальном осмотре иных, кроме следов термического воздействия, повреждений на теле мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте расположения печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

10 января в селе Пошутовка Нижнеломовского района погиб 77-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить разгоревшееся от выпавшего из печи уголька пламя.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.01.2019 15:39|

Жаль мужчину. Царство ему небесное.

Гость|12.01.2019 15:51|

Старость,одиночество,болезни,немощь и равнодушие убьют большую часть наших стариков!

"Слуги",какому Богу вы служите?

Гость|12.01.2019 16:11|

Наживе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 