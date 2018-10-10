10.10.2018 | 17:09

В среду, 10 октября, в Пензенской области еще одно дикое копытное животное погибло под колесами автомобиля.

ДТП произошло в Спасском районе. Водитель легкового автомобиля сбил самца косули, пересекавшего автомагистраль.

«Животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Работники леса просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, чтобы избежать наезда на диких животных.

8 октября у поселка Янго-Пря Шемышейского района водитель легкового автомобиля насмерть сбил лося, пересекавшего автомагистраль. 5 октября в Заречном на улице Заводской водитель автомобиля «Лада-Гранта» наехал на лосиху, из-за которой несколькими днями ранее устроили битву два лесных великана.