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Происшествия | В Спасском районе косуля погибла, попав под автомобиль

10.10.2018|17:09
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В среду, 10 октября, в Пензенской области еще одно дикое копытное животное погибло под колесами автомобиля.

ДТП произошло в Спасском районе. Водитель легкового автомобиля сбил самца косули, пересекавшего автомагистраль.

«Животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Работники леса просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, чтобы избежать наезда на диких животных.

8 октября у поселка Янго-Пря Шемышейского района водитель легкового автомобиля насмерть сбил лося, пересекавшего автомагистраль. 5 октября в Заречном на улице Заводской водитель автомобиля «Лада-Гранта» наехал на лосиху, из-за которой несколькими днями ранее устроили битву два лесных великана.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|10.10.2018 17:47|

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Гость|10.10.2018 18:06|

А охотничий фонд пусть платит за ремонт машины, наверняка трещина в бампере. Если косули им так дороги, пусть забор ставят или на привязи держат. Косуля резко меняет направление движения и может внезапно с испугу броситься под автомобиль, даже если вы снизите скорость до 40.

Гость|10.10.2018 18:26|

Какая там трещина в бампере! Косуля размером с большую собаку и весит около 40 кг. Весь перед скорее всего у авто в хлам!

Имя: Гость
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