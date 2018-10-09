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Происшествия | В Шемышейском районе автомобиль сбил лося, переходившего трассу

09.10.2018|15:31
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В понедельник, 8 октября, в Пензенской области произошло очередное ДТП, в котором погибло дикое животное.

У села Янго-Пря Шемышейского района водитель легкового автомобиля сбил лося, пересекавшего автомагистраль. Сохатый погиб.

5 октября в Заречном на улице Заводской водитель автомобиля «Лада-Гранта» наехал на лосиху, которая чуть раньше стала героиней видеозаписи со схваткой двух самцов.

В августе в Бековском районе лось погиб под колесами автомобиля Opel. А в мае возле села Ардым Пензенского района лесной великан стал причиной сразу трех дорожно-транспортных происшествий, случившихся одно за другим.

«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напоминает пресс-служба Минлесхоза Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|09.10.2018 15:46|

Отстрелите половину и ЧП с лосями будет меньше. Заречный город скотов? Почему люди вынуждены жить рядом с дикими животными?

Гость|09.10.2018 15:49|

В Заречном хотя бы оправдание есть: лоси - дикие животные, не ведают что творят. А в Пензе пешеходы такие, дикие.

Гость|09.10.2018 15:50|

Знак "дикие животные" был? А лось переходил дорогу в положенном месте? отражающие элементы на шерсти имелись?

Гость|09.10.2018 15:52|

Дебилойд с первым коментом.Это ты настоящий скот.А нормальным жителям Зарика,комфортно.Единственное что напрягает,это такое было как ты,муфлон.

Гость|09.10.2018 15:53|

Гость писал(a):

А лось переходил дорогу в положенном месте?

Да, в положенном.

Гость|09.10.2018 16:08|

Гость писал(a):

Дебилойд с первым коментом.Это ты настоящий скот.А нормальным жителям Зарика,комфортно.Единственное что напрягает,это такое было как ты,муфлон.
Лоси зареченские подтянулись, агрессивные. У вас сейчас гон или течка?

Гость|09.10.2018 16:18|

Нормальные у нас законы. Машина в кашу, водитель и пассажиры хорошо живы остались - зато лось прав. Так за него ещё государству надо возместить. А ты в больничке (хорошо что не в морге) и с разбитой тачкой.

Гость|09.10.2018 16:36|

В прошлом году я этого лося почти в этом же месте чуть не сбил. Заметил его метров за 200. Подъехал в упор. Лось стоял на трассе и смотрел в противоположную сторону. Только после сигнала на меня обратил внимание и сиганул с дороги. Сейчас у лося гон. Лезет в борогоз. Будьте осторожны.

Гость|09.10.2018 16:38|

ГДЕ ЗНАК ? -Дикие животные - дорожный знак 1.27 ПДД

Гость|09.10.2018 16:43|

Защищает лосей Зареченский нищий,у которого никогда не было даже сраной отечественной тачки.Его друзья бродячие псы с помойки. В Пензе такой швали тоже хватает. Нищеброда не исправишь.

Гость|09.10.2018 16:49|

автомобиль сбил лося
Ну серьезно, сколько можно? Вас чему на журфаке учат?

Либо восстание машин началось, либо все же водитель, управляя автомобилем, сбил лося.

Гость|09.10.2018 16:53|

Гость писал(a):

Защищает лосей Зареченский нищий,у которого никогда не было даже сраной отечественной тачки.Его друзья бродячие псы с помойки. В Пензе такой швали тоже хватает. Нищеброда не исправишь.
Что, жоповозник, закатаем всю землю в асфальт?

Гость|09.10.2018 16:54|

даешь знак "дикие животные"!

Гость|09.10.2018 16:56|

Детей защитника лосей не кусала лосиная муха с заразой? Не откладывая яйца в тело ребёнка? Или с беспробудной пьянкой нет времени завести ребёнка? Тогда бешеные .блохастые собаки друзья.

Имя: Гость
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