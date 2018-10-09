09.10.2018 | 15:31

В понедельник, 8 октября, в Пензенской области произошло очередное ДТП, в котором погибло дикое животное.

У села Янго-Пря Шемышейского района водитель легкового автомобиля сбил лося, пересекавшего автомагистраль. Сохатый погиб.

5 октября в Заречном на улице Заводской водитель автомобиля «Лада-Гранта» наехал на лосиху, которая чуть раньше стала героиней видеозаписи со схваткой двух самцов.

В августе в Бековском районе лось погиб под колесами автомобиля Opel. А в мае возле села Ардым Пензенского района лесной великан стал причиной сразу трех дорожно-транспортных происшествий, случившихся одно за другим.

«При движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напоминает пресс-служба Минлесхоза Пензенской области.