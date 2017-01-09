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Общество | Губернатор предложил наказывать больных за выход на работу

09.01.2017|10:16
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлекать к ответственности людей, которые выходят на работу, несмотря на болезнь. Соответствующая инициатива была озвучена во время оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

Глава региона констатировал, что в обществе сложилась система: во время эпидемий гриппа люди с температурой идут на работу и заражают коллег.

«Я не вижу позиции министерства здравоохранения и министерства труда, соцзащиты населения и демографии по этому вопросу. А она должна быть такой: если руководитель видит, что человек пришел на работу больным, его надо наказать, лишить премии. У нас же люди думают, что они незаменимы, и идут совершать подвиги», - поделился размышлениями губернатор.

По его мнению, необходимо менять психологию и работодателей, и рядовых сотрудников.

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Гость|09.01.2017 10:25|

На работу ходят больными,потому,что на больничный не отпускают,не оплачивают,ноги идут,значит иди работай!Или увольняйся и болей дальше.

Гость|09.01.2017 10:26|

Далеки они от народа.

Гость|09.01.2017 10:27|

ВОТ это да! Почему сразу лишать интересно! Может компенсировать разницу между больничным и окладом!!!!

Гость|09.01.2017 10:27|

А лекарства на что купить?Вот и идем с температурой работать.А за квартиру чем платить,если дома болеть,кто заплатит?

Гость|09.01.2017 10:30|

Вот началась неделя . Сказываются длогие праздничные дни .

Гость|09.01.2017 10:32|

что тут говорить про тело если с головушкой плохо.

Гость|09.01.2017 10:34|

Слишком здоровый, это тоже болезнь или нет?

Гость|09.01.2017 10:36|

Слишком умный -это тоже диагноз.

Гость|09.01.2017 10:39|

Иван Александрович Вы самый правильный Губернатор.

Гость|09.01.2017 10:42|

Особливо больных по жизни и лечить за границей до полного излечения

Гость|09.01.2017 10:45|

я лук ем

Гость|09.01.2017 10:47|

А что, у нас еще кому-то платят премии?

Гость|09.01.2017 10:48|

Кое у кого праздники удались, только губернатор не знает, что взяв больничный будешь сидеть дома бесплатно. А в 50% лишишься работы.

Гость|09.01.2017 10:48|

Так если дома сидеть, лекарства на что купить? Замкнутый круг...

Гость|09.01.2017 10:48|

Гость писал(a):

Далеки они от народа.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Имя: Гость
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