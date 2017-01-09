09.01.2017 | 10:16

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлекать к ответственности людей, которые выходят на работу, несмотря на болезнь. Соответствующая инициатива была озвучена во время оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

Глава региона констатировал, что в обществе сложилась система: во время эпидемий гриппа люди с температурой идут на работу и заражают коллег.

«Я не вижу позиции министерства здравоохранения и министерства труда, соцзащиты населения и демографии по этому вопросу. А она должна быть такой: если руководитель видит, что человек пришел на работу больным, его надо наказать, лишить премии. У нас же люди думают, что они незаменимы, и идут совершать подвиги», - поделился размышлениями губернатор.

По его мнению, необходимо менять психологию и работодателей, и рядовых сотрудников.