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Экономика | В Пензенской области распахано 54 000 га новых земель

26.10.2017|16:54
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За девять месяцев текущего года в Пензенской области введено в севооборот 54 тысячи гектаров пашни. Это на 9% больше намеченного: первоначально планировалось, что площадь новой пашни составит 50 000 га. На 12 000 га проведена раскорчевка деревьев и кустарников.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели 670 проверок, выявили 242 нарушения земельного законодательства и наложили штрафы на сумму 12,8 млн рублей.

Так, ООО «Грибановский сахарный завод», расположенное в Воронежской области и имеющее в собственности земли в Пачелмском районе, оштрафовано на 200 тысяч рублей за то, что не вело их обработку. Для ООО «Фаворит», забросившего земли в Нижнеломовском районе, сумма штрафа составила 400 тысяч рублей. А в Башмаковском районе участок земли, заросший деревьями и кустарником, изъяли у владельца по решению суда.

«108 материалов направлены в налоговые органы для доначисления собственникам неиспользуемых земель земельного налога по повышенной ставке в размере 1,5% от кадастровой стоимости участков. В результате в бюджет региона было доначислено 14,5 млн рублей», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Гость|26.10.2017 17:32|

Эх распашу я распашу я

Гость|26.10.2017 17:36|

Больше надо распахивать , нам теперь Сирию кормить бесплатно надо пока Путин не скончается .

Гость|26.10.2017 17:45|

А засеяные поля так и стоят не убраные.(кукуруза в Лебедевке)Зато охрана стояла 2 месяца караулила палатки.

Имя: Гость
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