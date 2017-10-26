26.10.2017 | 16:54

За девять месяцев текущего года в Пензенской области введено в севооборот 54 тысячи гектаров пашни. Это на 9% больше намеченного: первоначально планировалось, что площадь новой пашни составит 50 000 га. На 12 000 га проведена раскорчевка деревьев и кустарников.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели 670 проверок, выявили 242 нарушения земельного законодательства и наложили штрафы на сумму 12,8 млн рублей.

Так, ООО «Грибановский сахарный завод», расположенное в Воронежской области и имеющее в собственности земли в Пачелмском районе, оштрафовано на 200 тысяч рублей за то, что не вело их обработку. Для ООО «Фаворит», забросившего земли в Нижнеломовском районе, сумма штрафа составила 400 тысяч рублей. А в Башмаковском районе участок земли, заросший деревьями и кустарником, изъяли у владельца по решению суда.

«108 материалов направлены в налоговые органы для доначисления собственникам неиспользуемых земель земельного налога по повышенной ставке в размере 1,5% от кадастровой стоимости участков. В результате в бюджет региона было доначислено 14,5 млн рублей», - сообщает пресс-служба регионального правительства.