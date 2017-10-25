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Общество | Воронежский завод оштрафован за брошенную землю в Пензенской области

25.10.2017|16:58
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ООО «Грибановский сахарный завод», расположенное в Воронежской области, оштрафовано на крупную сумму.

Предприятие является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения в Пачелмском районе. Однако проверка, проведенная специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, выявила, что земля практически заброшена: на ней не проводились ни агротехнические, ни фитосанитарные мероприятия, и в итоге участки заросли сорной травой, деревьями и кустарниками.

По результатам проверки сахарный завод был оштрафован на 400 тысяч рублей. Предприятие обратилось в Пачелмский районный суд с просьбой отменить постановление и прекратить производство по делу.

Представителей организации считали, что протокол осмотра не может служить доказательством вины, поскольку в нем отсутствуют координаты заросших участков.

«Суд исследовал доводы заявителя и счел их несостоятельными. Тем не менее административный штраф был снижен до 200 тысяч рублей. В остальной части постановление оставлено без изменения, а жалоба ООО «Грибановский сахарный завод» - без удовлетворения», - сообщила специалист управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

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