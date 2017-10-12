Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|11:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.50  |  $  57.92
 

Общество | В Нижнеломовском районе фирма заплатит 400 тысяч за сорняки на полях

12.10.2017|11:02
Печать

ООО «Фаворит» признали виновным в зарастании полей, расположенных на территории Усть-Каремшинского сельсовета Нижнеломовского района.

Сотрудники Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели выездную проверку земельных участков предприятия.

В результате выяснилось, что на полях не проводились вспашка и посев, не осуществлялся уход за сельскохозяйственными культурами. Земля на момент осмотра зарастала сорняками и кустарниками. Также не были убраны высохшие растительные остатки прошлых лет.

За нарушения Земельного кодекса РФ на предприятие был составлен административный протокол, выдано предписание об устранении нарушений.

«После рассмотрения дела вина ООО «Фаворит» была полностью доказана. Сумма наложенного штрафа составила 400 тысяч рублей. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу», - сообщили в Россельхознадзоре.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!