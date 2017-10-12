12.10.2017 | 11:02

ООО «Фаворит» признали виновным в зарастании полей, расположенных на территории Усть-Каремшинского сельсовета Нижнеломовского района.

Сотрудники Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели выездную проверку земельных участков предприятия.

В результате выяснилось, что на полях не проводились вспашка и посев, не осуществлялся уход за сельскохозяйственными культурами. Земля на момент осмотра зарастала сорняками и кустарниками. Также не были убраны высохшие растительные остатки прошлых лет.

За нарушения Земельного кодекса РФ на предприятие был составлен административный протокол, выдано предписание об устранении нарушений.

«После рассмотрения дела вина ООО «Фаворит» была полностью доказана. Сумма наложенного штрафа составила 400 тысяч рублей. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу», - сообщили в Россельхознадзоре.