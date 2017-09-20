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Общество | В Башмаковском районе у владельца отобрали земельный участок

20.09.2017|09:39
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В Башмаковском районе у мужчины изъяли земельный участок сельхозназначения площадью 80 000 квадратных метров.

Еще в 2013 году ему выдавалось предписание расчистить территорию от сорной растительности, деревьев и кустарников, однако владелец этого не сделал.

После ряда проверок Департамент госимущества Пензенской области обратился в суд с требованием изъять землю у хозяина для продажи с торгов.

Так как участок действительно использовался не по целевому назначению, Башмаковский районный суд удовлетворил иск учреждения.

«К настоящему моменту решение суда вступило в законную силу», - сообщила специалист управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

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