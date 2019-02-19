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Криминал | 67-летняя жительница Мокшанского района пырнула мужа ножом

19.02.2019|16:50
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70-летний житель села Чернозерье Мокшанского района пострадал от руки собственной 67-летней жены.

Между пожилыми супругами разгорелась ссора. Пенсионерка схватила нож и ударила мужа в живот. Сельчанина доставили в больницу, и медики сообщили о возможном криминальном происхождении его раны в полицию.

«Пенсионерку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Факты насилия между пожилыми супругами перестали быть редкостью. Так, жительница Пензы ударила ножом мужа, выбросившего в окно кошку; мужчина скончался в больнице. Жительница Нижнеломовского района голыми руками сломала 60-летнему мужу несколько ребер.

79-летний житель Каменского района до смерти избил 77-летнюю жену, решившую сходить в гости к родственнику. 66-летний пензенец забил палкой 70-летнюю супругу, сделавшую ему замечание, когда он поправлял шторы.

Источник — фото: Pixabay.com
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