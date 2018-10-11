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Криминал | Пензенский пенсионер поплатился жизнью за выкинутую из окна кошку

11.10.2018|15:56
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66-летняя жительница Пензы проведет четыре года в колонии общего режима. Такой приговор вынес Железнодорожный районный суд.

Преступление было совершено 20 мая этого года в квартире на улице Чапаева. Женщина готовила обед, когда на кухню зашел пьяным ее 65-летний муж. К нему подбежала кошка, однако пенсионер сначала отшвырнул, а затем выбросил животное из окна первого этажа.

Возмутившись, хозяйка схватила нож и ударила мужа в живот. Потом она сама обработала рану и предложила вызвать скорую помощь, но супруг отказался. Его доставили в больницу лишь на следующий день, а еще через несколько суток он скончался.

Пенсионерка и ее адвокат подали апелляционную жалобу, ссылаясь на отсутствие умысла на причинение вреда здоровью мужа и строгость назначенного наказания.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Аналогичный случай произошел несколькими днями ранее, 14 мая, в Никольском районе. Пожилой мужчина грубо обошелся с котенком, и 58-летняя сожительница ранила его ножом в шею.

Факты насилия в семье немолодых супругов в последнее время перестали быть редкостью. Так, жительница Нижнеломовского района голыми руками сломала 60-летнему мужу несколько ребер. 79-летний житель Каменского района так избил 77-летнюю жену, решившую сходить в гости к родственнику, что она умерла в больнице. А 66-летний пензенец забил палкой 70-летнюю супругу за то, что женщина делала ему замечания, пока он поправлял шторы.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.10.2018 16:28|

А тварь, которая отрубила маленькому котейке голову и выложила видео в интернет, еще не убили?

Имя: Гость
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