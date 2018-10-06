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Криминал | В Нижнеломовском районе пенсионерка руками сломала сожителю ребра

06.10.2018|13:11
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60-летний житель села Серый Ключ Нижнеломовского района был доставлен в больницу с многочисленными травмами. В их числе медики диагностировали у пожилого человека перелом ребер.

Подозревая, что телесные повреждения носят криминальный характер, сотрудики медицинского учреждения сообщили о пациенте в полицию.

Стражи порядка выехали на место жительства потерпевшего и опросили его односельчан. Проверка показала: мужчину избила его 59-летняя гражданская супруга. Пенсионерка нанесла сожителю травмы голыми руками.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не единственный случай физического насилия среди пожилых супругов.

Так, 79-летний житель Каменского района избил 77-летнюю жену так, что она скончалась в больнице. Семейный скандал произошел после того, как пожилая чета приехала от внучки из Каменки, а супруга решила сходить еще и в гости к родственнику-односельчанину.

В 2013 году 66-летний житель Пензы несколько раз ударил палкой 70-летнюю супругу за то, что она делала ему замечания, пока он поправлял шторы. Женщина скончалась.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Mr.O`Долли|06.10.2018 13:32|

Вот из-за таких и поднимают пенсионный возраст

Гость|06.10.2018 13:43|

penzainform.ru писал(a):

мужчину избила его 59-летняя гражданская супруга. Пенсионерка нанесла сожителю травмы голыми руками.
точно руками, а не ногами?)))

Гость|06.10.2018 13:54|

Есть женщины в русских селеньях!..

Гость|06.10.2018 14:08|

Указали,что руками,чтобы срок по минимуму получить. Иначе больше впаяют.

Имя: Гость
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