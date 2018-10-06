06.10.2018 | 13:11

60-летний житель села Серый Ключ Нижнеломовского района был доставлен в больницу с многочисленными травмами. В их числе медики диагностировали у пожилого человека перелом ребер.

Подозревая, что телесные повреждения носят криминальный характер, сотрудики медицинского учреждения сообщили о пациенте в полицию.

Стражи порядка выехали на место жительства потерпевшего и опросили его односельчан. Проверка показала: мужчину избила его 59-летняя гражданская супруга. Пенсионерка нанесла сожителю травмы голыми руками.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не единственный случай физического насилия среди пожилых супругов.

Так, 79-летний житель Каменского района избил 77-летнюю жену так, что она скончалась в больнице. Семейный скандал произошел после того, как пожилая чета приехала от внучки из Каменки, а супруга решила сходить еще и в гости к родственнику-односельчанину.

В 2013 году 66-летний житель Пензы несколько раз ударил палкой 70-летнюю супругу за то, что она делала ему замечания, пока он поправлял шторы. Женщина скончалась.