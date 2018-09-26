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Криминал | В Каменском районе семейная ссора закончилась смертью пенсионерки

26.09.2018|12:50
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77-летняя жительница села Соболевка Каменского района умерла в больнице после того, как ее избил 79-летний муж.

По данным следствия, в понедельник, 24 сентября, пожилые супруги на такси вернулись в Соболевку от внучки, живущей в Каменке. После этого жена поехала в гости к родственнику-односельчанину.

Когда пенсионерка возвратилась домой, разразился семейный скандал, закончившийся рукоприкладством. Мужчина нанес жене множество ударов по телу, рукам и голове. Увидев, что второй половинке становится все хуже, он попросил соседей вызвать скорую помощь.

Женщину доставили в Каменскую межрайонную больницу, где она скончалась. Как показала судмедэкспертиза, причиной смерти стала легочно-сердечная недостаточность, развившаяся из-за травмы каркаса грудной клетки.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области, подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.09.2018 13:30|

Буртасские забавы. Население сурского края оскотиневает.

Гость|26.09.2018 15:18|

Да нормально всё. Скорую не нужно было вызывать.А теперь помрёт Ромео на зоне.

Гость|26.09.2018 15:33|

А ВЕДЬ ПРОЖИЛИ ВМЕСТЕ СТОЛЬКО ЛЕТ НАВЕРНОЕ...

Имя: Гость
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