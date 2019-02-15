15.02.2019 | 10:37

Прокуратура Бессоновского района Пензенской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой в райцентре.

Речь идет о животном, которое 6 февраля сначала протащили по дороге за «Нивой», а потом убили. Труп пса был найден 9 февраля.

Местные жители написали заявления в полицию и прокуратуру. 13 февраля по факту мучительной гибели собаки в результате удушения было возбуждено уголовное дело.

«Огнестрельных повреждений на трупе не нашли», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье»).

Владелец «Нивы», зафиксированной на видео, заявил, что не имеет отношения к истории с жестоким обращением с животным. «В момент, когда возили собаку, я был на работе. Все могут подтвердить, у нас там камера есть, можно посмотреть», - рассказал он.

Бессоновцу известно, кто был за рулем и сидел на пассажирском месте, но он не желает называть имена. А вот на вопрос, зачем его знакомые издевательски тащили несчастную собаку, ответил: «Она была старая, агрессивная, уже не признавала хозяев, кусалась».

В селе участились случаи проявления жестокости к животным: 11 февраля там расстреляли собак - одну убили, второй попали в морду, но она выжила.