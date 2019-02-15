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Криминал | По факту убийства собаки в Бессоновке возбудили уголовное дело

15.02.2019|10:37
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Прокуратура Бессоновского района Пензенской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой в райцентре.

Речь идет о животном, которое 6 февраля сначала протащили по дороге за «Нивой», а потом убили. Труп пса был найден 9 февраля.

Местные жители написали заявления в полицию и прокуратуру. 13 февраля по факту мучительной гибели собаки в результате удушения было возбуждено уголовное дело.

«Огнестрельных повреждений на трупе не нашли», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье»).

Владелец «Нивы», зафиксированной на видео, заявил, что не имеет отношения к истории с жестоким обращением с животным. «В момент, когда возили собаку, я был на работе. Все могут подтвердить, у нас там камера есть, можно посмотреть», - рассказал он.

Бессоновцу известно, кто был за рулем и сидел на пассажирском месте, но он не желает называть имена. А вот на вопрос, зачем его знакомые издевательски тащили несчастную собаку, ответил: «Она была старая, агрессивная, уже не признавала хозяев, кусалась».

В селе участились случаи проявления жестокости к животным: 11 февраля там расстреляли собак - одну убили, второй попали в морду, но она выжила.

Источник — кадр с видео vk.com/avtohampenza
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Гость|15.02.2019 10:59|

penzainform.ru писал(a):

В селе участились случаи проявления жестокости к животным: 11
Безнаказанность, т.е бездействие правоохранителей

Гость|15.02.2019 11:22|

Хозяин , ты такая же тварь, как и убийца животного, раз покрываешь его и считаешь что собака это заслужила. Когда жизнь станет невыносимой, вспомни этот свой поступок и не ропщи «за что ко мне жизнь так несправедлива»

Гость|15.02.2019 11:27|

15.02.2019 11:22|

Хозяин , ты такая же тварь, как и убийца животного, раз покрываешь его и считаешь что собака это заслужила. Когда жизнь станет невыносимой, вспомни этот свой поступок и не ропщи «за что ко мне жизнь так несправедлива»

Напиши номер тела или адрес свой. Я тебе привозить буду собак, кошек,котят. Чувствую справитесь прокормите

Гость|15.02.2019 11:35|

Гость писал(a):

Напиши номер тела или адрес свой. Я тебе привозить буду собак, кошек,котят.
А самому слабо,у нас у подъезда, бабки котят леской душат

Гость|15.02.2019 11:38|

Скоро соберуться все противники этих живодеров, может местные, может приезжие.... и, что бы было наверняка, устроят - им, если конечно органы наши с этим делом быстрее не разберуться... так что бойтесь живодеры, вас уже подперли и спереду и с заду.. ночью то не страшно, после содеяного выходить из дома? Так что думайте, какое место вперед защищать, или каким местом Вас привяжут, и прокатят и протащут, как то бедное несчастное животное. Каждому по заслугам!!!

Ты к чему,зоошизная,призываешь?К самосуду?В УК есть для таких статья. Яндекс тебе в помощь,а статья УК в предупреждение.

Да тут целая гроздь статей УК наберется:призывы к бунту,уличным беспорядкам,к уничтожению чужого имущества,призывы к нанесению телесных повреждений различной степени.Убийству!

И где реакция на это со стороны полиции,прокуратуры.Когда случится,будет поздно.

Мимо Проходил|15.02.2019 11:39|

Стала агрессивной, бросалась на людей, ну отвезли бы в вет. клинику, усыпили. Но это чистой воды садизм. Водитель садист и моральный урод. Владелец авто, покрывающий водителя, тоже ни чем не лучше.

Гость|15.02.2019 11:57|

penzainform.ru писал(a):

но он не желает называть имена
так за такие понятия срок есть, ссылка на PenzaInform.ru

Не хочет сдавать пусть сам в колонию отчаливает.

Гость|15.02.2019 12:00|

Напиши номер тела или адрес свой. Я тебе привозить буду собак, кошек,котят. Чувствую справитесь прокормит

И что ? Из-за этого хозяин машины и водитель станут более человечными ? Или хотите сказать, что они , оба, не смогли финансово прокормить собаку, и вынужденны были убить её так жестоко ? Плакали наверно ?

Гость|15.02.2019 12:01|

В смысле известно, но он не признается? В рамках уг дела ОБЯЗАН признаваться, иначе арест. Если это родственнички его, пусть по видео опознают. Их не так много.

Гость|15.02.2019 12:04|

penzainform.ru писал(a):

Бессоновцу известно, кто был за рулем и сидел на пассажирском месте, но он не желает называть имена.
Ну что Серёжа, рассказал имена? Или сам по УК РФ пойдешь? Не получится Серёжа у тебя выйти из этого дела. Слишком всё серьёзно для тебя.

Гость|15.02.2019 12:06|

Во Вьетнаме съедают 5 миллионов собак ежегодно

Гость|15.02.2019 12:11|

Гость писал(a):

В смысле известно, но он не признается? В рамках уг дела ОБЯЗАН признаваться, иначе арест. Если это родственнички его, пусть по видео опознают. Их не так много.
Ст. 51 Конституции РФ в действующей редакции на 2018 год:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

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