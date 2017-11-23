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Криминал | В Пензе приговор квадроциклисту за смертельное ДТП оставили без изменений

23.11.2017|11:14
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Пензенский областной суд оставил без изменений приговор 24-летнему жителю Пензы, осужденному за смертельное ДТП с квадроциклом.

Трагедия произошла 7 июля у дома № 50 на улице Карпинского. Мужчина, управляя квадроциклом Yamaha, наехал на бордюр, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Ехавшая с ним 29-летняя женщина вылетела со своего места, ударилась головой о столб и скончалась на месте аварии.

«Поняв, что пассажирка погибла, водитель с места происшествия скрылся, прихватив с собой рюкзак с ее личными вещами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За несколько месяцев до происшествия пензенец был лишен водительских прав на полтора года, потому что сел за руль пьяным.

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый возместил ущерб в размере 700 000 рублей супругу погибшей, на иждивении которого остался малолетний ребенок, и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Подсудимый подал апелляционную жалобу, посчитав наказание суровым и ссылаясь на нарушения закона в ходе рассмотрения дела.

Уголовная коллегия Пензенского областного суда апелляцию не удовлетворила и оставила приговор Ленинского районного суда без изменения. Он вступил в законную силу.

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Гость|23.11.2017 11:38|

penzainform.ru писал(a):

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый возместил ущерб супругу погибшей, на иждивении которого остался малолетний ребенок, и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Подсудимый подал апелляционную жалобу, посчитав наказание суровым и ссылаясь на нарушения закона в ходе рассмотрения дела.

Ну и ублюдок...

Гость|23.11.2017 11:42|

Такого шакала надо было на 10 лет упрятать .

Гость|23.11.2017 11:49|

Замужняя дама на квадрике с молодым любовничком... Мда...

Имя: Гость
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