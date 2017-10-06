Водитель мотовездехода отправится в колонию-поселение на полтора года. Такое наказание определено пензенцу Ленинским районным судом. Он нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть человека - пассажирки, которая вместе с ним ехала на японской технике.
Трагические события произошли в июле этого года на улице Карпинского.
«Осужденный, управляя мотовездеходом, будучи лишенным прав, перевозил пассажира, что запрещено характеристикой данного транспортного средства. С учетом дорожных и метеорологических условий не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и контроль над движением, а затем не справился с управлением мотовездехода», - сообщила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Елена Полякова.
После этого Yamaha наехала на бордюр и опрокинулась на тротуаре. В результате 29-летняя пассажирка ударилась головой о световую опору и через несколько минут скончалась на месте аварии.
Водитель с предъявленными обвинениями согласился.
«Отягчающих вину обстоятельств не установлено. В качестве смягчающих обстоятельств судом было учтено активное способствование расследованию преступления, признание вины и раскаяние», - уточнила Елена Полякова.
Пока приговор в законную силу не вступил.