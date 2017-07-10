10.07.2017 | 11:38

Сотрудники ГИБДД установили личность квадроциклиста, который скрылся с места происшествия после ДТП на улице Карпинского.

«В воскресенье, 9 июля, был задержан мужчина 1993 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Напомним: авария случилась 7 июля напротив дома № 50 на улице Карпинского. Квадроцикл наехал на препятствие, в результате чего 29-летняя пассажирка транспортного средства скончалась, а водитель скрылся с места происшествия.