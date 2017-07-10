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Происшествия | В Пензе задержан квадроциклист, скрывшийся с места ДТП на Карпинского

10.07.2017|11:38
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Сотрудники ГИБДД установили личность квадроциклиста, который скрылся с места происшествия после ДТП на улице Карпинского.

«В воскресенье, 9 июля, был задержан мужчина 1993 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Напомним: авария случилась 7 июля напротив дома № 50 на улице Карпинского. Квадроцикл наехал на препятствие, в результате чего 29-летняя пассажирка транспортного средства скончалась, а водитель скрылся с места происшествия.

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Гость|10.07.2017 12:04|

Да, намотают юнцу соплей ... остался бы на месте глядишь условной бы отделался

Гость|10.07.2017 12:13|

Так этому гламурику и надо

Гость|10.07.2017 12:19|

Гость писал(a):

остался бы на месте глядишь условной бы отделался
все зависит от толины кошелька родителей...

Гость|10.07.2017 12:23|

Сколько же сейчас трусов, не умеющих ответить за свои косяки. Пешеходов сбивают, даже детей, и сбегают.

Гость|10.07.2017 12:44|

penzainform.ru писал(a):

мужчина 1993 года рождения»,
penzainform.ru писал(a):
в результате чего 29-летняя пассажирка транспортного средства скончалась,
23 летний сопляк вез 29 летнюю женщину.

Гость|10.07.2017 12:49|

мальченка то попал, отсидит и выйдет, а вот женщина то эта чем думала когда садилась?? говорят ребенок маленький остался. Вобще просто слов нет. Ладно безмозглые, но чувства собственного сохранения нет что ли ??? и материнского инстинкта тоже?

Гость|10.07.2017 12:55|

Гость писал(a):

в результате чего 29-летняя пассажирка транспортного средства скончалась,

23 летний сопляк вез 29 летнюю женщину.

Да поди ещё и не бесплатно катал. Сопляки нынче такие деятельные

Имя: Гость
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