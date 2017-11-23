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Криминал | В Пензе приговор квадроциклисту за смертельное ДТП остался без изменений

23.11.2017|11:14
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Пензенский областной суд оставил без изменений приговор 24-летнему жителю Пензы, осужденному за смертельное ДТП с квадроциклом.

Трагедия произошла 7 июля у дома № 50 на улице Карпинского. Мужчина, управляя квадроциклом Yamaha, наехал на бордюр, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Ехавшая с ним 29-летняя женщина вылетела со своего места, ударилась головой о столб и скончалась на месте аварии.

«Поняв, что пассажирка погибла, водитель с места происшествия скрылся, прихватив с собой рюкзак с ее личными вещами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За несколько месяцев до происшествия пензенец был лишен водительских прав на полтора года, потому что сел за руль пьяным.

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый возместил ущерб в размере 700 000 рублей супругу погибшей, на иждивении которого остался малолетний ребенок, и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Подсудимый подал апелляционную жалобу, посчитав наказание суровым и ссылаясь на нарушения закона в ходе рассмотрения дела.

Уголовная коллегия Пензенского областного суда апелляцию не удовлетворила и оставила приговор Ленинского районного суда без изменения. Он вступил в законную силу.

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Гость|23.11.2017 11:38|

penzainform.ru писал(a):

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый возместил ущерб супругу погибшей, на иждивении которого остался малолетний ребенок, и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Подсудимый подал апелляционную жалобу, посчитав наказание суровым и ссылаясь на нарушения закона в ходе рассмотрения дела.

Ну и ублюдок...

Гость|23.11.2017 11:42|

Такого шакала надо было на 10 лет упрятать .

Гость|23.11.2017 11:49|

Замужняя дама на квадрике с молодым любовничком... Мда...

Гость|23.11.2017 13:11|

Этому недомажорику давно пора по этапу - мало того под синькой ездил, так еще угробил человека и как шакал слинял в кусты. Перевод в колонию-поселение для таких ублюдков только после 5 лет строгача.

Гость|23.11.2017 14:05|

офигеть... не имел права управлять ТС, убил человека и получил всего 1,6 года поселения...

Гость|23.11.2017 14:11|

Тот кто находится наверху и у кого есть деньги не будет сидеть долго. Как уже и было , Тоцкий предприниматель так же убил мотоциклиста и покалечил пассажира, но просидел для вида пару месяцев, пока всё затихарилось и амнистировался. Тут так же будет.

Гость|23.11.2017 14:29|

Мужиг, красаучик!

Гость|23.11.2017 14:30|

Гость писал(a):

Тоцкий предприниматель так же убил мотоциклиста и покалечил пассажира
да ладно?!

А я думал там хруст без ВУ летел за 200 км/час, а оказывается Тоцкий виноват.

Надо убирать с дорог хрустов и квадриков

Гость|23.11.2017 15:32|

муж на заработках был за границей,а она с любовником шлялась

Гость|23.11.2017 15:36|

Гость писал(a):

муж на заработках был за границей,а она с любовником шлялась

Ну вот 700 т и получил, такой ущерб кто-то насчитал от потери горе жены, и тут можно заработать.

Гость|23.11.2017 15:36|

Гость писал(a):

офигеть... не имел права управлять ТС, убил человека и получил всего 1,6 года поселения...
офигеешь когда он выйдет по УДО

Имя: Гость
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