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Происшествия | Госавтоинспекторы выясняют причины ДТП с квадроциклом

07.07.2017|18:12
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Прогулка под дождем закончилась трагедией. Недалеко от памятника Победы произошло ДТП. Очевидцы рассказали, что девушка была на пассажирском сиденье квадроцикла, когда тот наехал на бордюр. Она ударилась головой о столб и еще несколько минут оставалась живой. Все это время рядом с ней был молодой человек.

Свидетели уверяют, что именно он сидел за рулем квадроцикла, который направлялся со стороны Окружной к памятнику Победы. После того как его спутница скончалась, он покинул место, где она погибла.

А буквально в нескольких метрах оттуда в те же минуты чуть не произошло еще одно смертельное ДТП. Под колесами автомобиля на пешеходном переходе оказался подросток.

«Юноша ехал на велосипеде с большой скоростью, я его даже не увидел», - рассказал участник ДТП.

Пострадавшим оказался 15-летний мальчик, его увезла машина скорой помощи с предварительным диагнозом «перелом ноги». Все обстоятельства произошедшего выясняют госавтоинспекторы.

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Гость|07.07.2017 19:46|

Квадроцикл - средство передвижения по бездорожью,этакий снегоход летом. Здравомыслящим людям никогда не придет в голову рассекать зимой на снегоходе по проезжей части. Что там делают квадроциклы? Несколько раз наблюдал как поддавая газу, со светофора на задних колесах, уходили долбодятелы на квадроциклах. "Кого ты хотел удивить?" - пел Макаревич в известной песне.

Гость|07.07.2017 19:54|

хватит писать чушь. обычное транспортное средство, которое из-за советской классификации ТС не могут никуда определить. КвадрИциклы в СССР относились к классу мотоТС, но разрешенные мощности в современных реалиях смешны. Сейчас квадроцикл как ТС - это маленький трактор. Глупость несусветная конечно, но власти устраивает.

насчет смнегохода - ересь.по вашей логике и мотоцикл тоже не для дорог, этакий SnowHawk для лета.

Гость|07.07.2017 19:58|

Пензенская ритуальная компания 595959примем без очереди.

Гость|07.07.2017 20:03|

Отличная новость! Настигла кара. Я очень рад что этот пидор попал в ДТП. Этого следовало ждать и это случилось.

Имя: Гость
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