07.07.2017 | 18:12

Прогулка под дождем закончилась трагедией. Недалеко от памятника Победы произошло ДТП. Очевидцы рассказали, что девушка была на пассажирском сиденье квадроцикла, когда тот наехал на бордюр. Она ударилась головой о столб и еще несколько минут оставалась живой. Все это время рядом с ней был молодой человек.

Свидетели уверяют, что именно он сидел за рулем квадроцикла, который направлялся со стороны Окружной к памятнику Победы. После того как его спутница скончалась, он покинул место, где она погибла.

А буквально в нескольких метрах оттуда в те же минуты чуть не произошло еще одно смертельное ДТП. Под колесами автомобиля на пешеходном переходе оказался подросток.

«Юноша ехал на велосипеде с большой скоростью, я его даже не увидел», - рассказал участник ДТП.

Пострадавшим оказался 15-летний мальчик, его увезла машина скорой помощи с предварительным диагнозом «перелом ноги». Все обстоятельства произошедшего выясняют госавтоинспекторы.