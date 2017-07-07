Прогулка под дождем закончилась трагедией. Недалеко от памятника Победы произошло ДТП. Очевидцы рассказали, что девушка была на пассажирском сиденье квадроцикла, когда тот наехал на бордюр. Она ударилась головой о столб и еще несколько минут оставалась живой. Все это время рядом с ней был молодой человек.
Свидетели уверяют, что именно он сидел за рулем квадроцикла, который направлялся со стороны Окружной к памятнику Победы. После того как его спутница скончалась, он покинул место, где она погибла.
А буквально в нескольких метрах оттуда в те же минуты чуть не произошло еще одно смертельное ДТП. Под колесами автомобиля на пешеходном переходе оказался подросток.
«Юноша ехал на велосипеде с большой скоростью, я его даже не увидел», - рассказал участник ДТП.
Пострадавшим оказался 15-летний мальчик, его увезла машина скорой помощи с предварительным диагнозом «перелом ноги». Все обстоятельства произошедшего выясняют госавтоинспекторы.
Квадроцикл - средство передвижения по бездорожью,этакий снегоход летом. Здравомыслящим людям никогда не придет в голову рассекать зимой на снегоходе по проезжей части. Что там делают квадроциклы? Несколько раз наблюдал как поддавая газу, со светофора на задних колесах, уходили долбодятелы на квадроциклах. "Кого ты хотел удивить?" - пел Макаревич в известной песне.