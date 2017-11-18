18.11.2017 | 12:43

25-летний житель села Липовка Малосердобинского района осужден за распространение порнографических материалов в Интернете.

На протяжении 2016 года молодой человек на своей интернет-странице в социальной сети «ВКонтакте» выкладывал видеофайлы и фотографии порнографического содержания и умышленно распространял их среди других пользователей сайта.

«Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

За последнее время перед служителями Фемиды предстали еще несколько распространителей порнографии. Приговоры были вынесены двум пензенцам, одному из которых 26 лет, другому - 30, а также и 25-летнему жителю деревни Заречной Мокшанского района.