14.11.2017 | 11:06

30-летний уроженец Иссинского района осужден в Пензе за распространение порнографических материалов.

В июне 2016 года мужчина, проживавший в областном центре, прямо на рабочем месте с помощью мобильного телефона создал в социальной сети «ВКонтакте» интернет-страницу под псевдонимом.

При регистрации он был извещен о запрете загружать, хранить, публиковать, распространять информацию с порнографическими изображениями, текстами или сценами сексуального характера и предоставлять к ним доступ.

В октябре того же года мужчина, находясь на работе, по мобильному телефону скопировал со страниц различных пользователей и групп и добавил на «стену» своей интернет-страницы два порнографических видеоролика и порноизображения.

Он не ограничил доступ к посещению своей страницы другим пользователям, то есть предоставил возможность любому желающему просмотреть и скопировать изображения и видеоролики с его страницы.

«Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Приговоры за аналогичные преступления были вынесены 26-летнему жителю Пензы и 25-летнему жителю деревни Заречной Мокшанского района. Оба они на два года лишены свободы условно с двухлетним испытательным сроком.