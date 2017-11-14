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Криминал | 30-летний житель Пензы выкладывал порно в Интернет на рабочем месте

14.11.2017|11:06
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30-летний уроженец Иссинского района осужден в Пензе за распространение порнографических материалов.

В июне 2016 года мужчина, проживавший в областном центре, прямо на рабочем месте с помощью мобильного телефона создал в социальной сети «ВКонтакте» интернет-страницу под псевдонимом.

При регистрации он был извещен о запрете загружать, хранить, публиковать, распространять информацию с порнографическими изображениями, текстами или сценами сексуального характера и предоставлять к ним доступ.

В октябре того же года мужчина, находясь на работе, по мобильному телефону скопировал со страниц различных пользователей и групп и добавил на «стену» своей интернет-страницы два порнографических видеоролика и порноизображения.

Он не ограничил доступ к посещению своей страницы другим пользователям, то есть предоставил возможность любому желающему просмотреть и скопировать изображения и видеоролики с его страницы.

«Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Приговоры за аналогичные преступления были вынесены 26-летнему жителю Пензы и 25-летнему жителю деревни Заречной Мокшанского района. Оба они на два года лишены свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.11.2017 11:25|

Что правоохранительным органам, что мужику заняться нечем - и те, и другие порнуху в рабочее время ищут )))

Гость|14.11.2017 11:34|

penzainform.ru писал(a):

В октябре того же года мужчина, находясь на работе, по мобильному телефону скопировал со страниц различных

групп и добавил на «стену» своей интернет-страницы два порнографических видеоролика и порноизображения.

Так и нужно работать!Как отделу "К",нак и наркополиции.Ловить,исключительно,потребителей,а не распространителей.

Гость|14.11.2017 11:39|

Лучше бы отдел К нашел телефонных мошенников. Выявляют самые безобидные преступления.

Гость|14.11.2017 11:41|

Потребителей то за что? Может у кого жены нет или девушки, а посмотреть женское тело хочется, природа же своё берет.

Гость|14.11.2017 11:43|

А пешеходам тогда почему можно неглядя на дорогу выходить?

Гость|14.11.2017 11:47|

эх,старался мужик,делал качественный контент,а вы его...

Гость|14.11.2017 12:01|

Гость писал(a):

Гость|14.11.2017 11:43|

А пешеходам тогда почему можно неглядя на дорогу выходить?

Пешеходы на танках не ездят,чтобы с величайшими предосторожностями пересекать дорогу по переходу,опасаясь,опасаясь,как бы в него жестянка не влетела.

Это вы за рулём транспортного средства повышенной опасности.Соблюдайте ПДД и будет вам счастье.

Имя: Гость
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