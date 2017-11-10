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Криминал | Молодой житель Мокшанского района осужден за порнографию в Сети

10.11.2017|16:53
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25-летний житель деревни Заречной Мокшанского района осужден за незаконное распространение порнографических материалов в Интернете.

Установлено, что в мае 2015 года молодой человек разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» порнографические материалы - файлы с фотографиями. До 2017 года он распространял их среди других пользователей сайта, а затем добровольно удалил свою страницу.

«Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Аналогичный приговор был вынесен 26-летнему жителю Пензы. С июня 2015-го по июнь 2016-го он скопировал и пять раз разместил на своей странице изображения и видео порнографического содержания.

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Гость|10.11.2017 17:30|

С ума что ли сошли кому это мешает ,как же без таких картинок пар спускать.

Гость|10.11.2017 17:31|

Нашли бандита это позор ,наверное скоро за онанизм сажать будут дожили .

Гость|10.11.2017 18:03|

Вот он где рассадник преступности

Гость|10.11.2017 18:06|

Вот что делает отсутствие цифрового телевидения в Мокшане.

Гость|10.11.2017 18:21|

Дорогие наши блюстители беспорядка, оставьте людям хоть какие то безобидные развлечения. Стыдно должно быть вместо реальных преступников сажать безобидных дрочеров. Сажайте реальных преступников:наркоманов, вандалов, бандитов, мошенников и прочую нечисть. С праздником.

Имя: Гость
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