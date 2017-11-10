10.11.2017 | 16:53

25-летний житель деревни Заречной Мокшанского района осужден за незаконное распространение порнографических материалов в Интернете.

Установлено, что в мае 2015 года молодой человек разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» порнографические материалы - файлы с фотографиями. До 2017 года он распространял их среди других пользователей сайта, а затем добровольно удалил свою страницу.

«Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Аналогичный приговор был вынесен 26-летнему жителю Пензы. С июня 2015-го по июнь 2016-го он скопировал и пять раз разместил на своей странице изображения и видео порнографического содержания.