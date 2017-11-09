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Криминал | Пензенец распространял в соцсети «ВКонтакте» порноматериалы

09.11.2017|12:17
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26-летний житель Пензы получил условный срок за распространение порнографии на сайте «ВКонтакте».

Мужчина был зарегистрирован в социальной сети под псевдонимом. С июня 2015 по июнь 2016 года он скопировал и пять раз разместил на своей странице изображения и видео порнографического содержания.

В суде мужчина признал свою вину. Также он удалил запрещенные материалы с личной страницы в соцсети.

«С учетом активного способствования обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|09.11.2017 13:16|

С его участием?

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