09.11.2017 | 12:17

26-летний житель Пензы получил условный срок за распространение порнографии на сайте «ВКонтакте».

Мужчина был зарегистрирован в социальной сети под псевдонимом. С июня 2015 по июнь 2016 года он скопировал и пять раз разместил на своей странице изображения и видео порнографического содержания.

В суде мужчина признал свою вину. Также он удалил запрещенные материалы с личной страницы в соцсети.

«С учетом активного способствования обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.