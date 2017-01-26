26.01.2017 | 17:25

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, случившейся на ТЭЦ-1 в четверг, 26 января.

«По предварительным данным, в турбинном цехе произошли разрыв паропровода, а также частичное обрушение кровли. В результате погиб работник 1964 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

По словам представителей регионального управления ФСБ, крышку насосного механизма подачи давления сорвало под большим давлением. Она ударила вверх и повредила несущие балки. В результате порядка 600 кв. м кровли обрушилось на паропровод, поэтому окружающие услышали громкий хлопок.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

После аварии на ТЭЦ-1 в Пензе начались перебои с отоплением.